Modifiye hibrit optimizasyon yöntemi ile rüzgâr-termal güç sistemleri için ekonomik dağıtım probleminin çözümü
Öz
Ekonomik dağıtım problemi (EDP) karmaşık, sınırlamalı ve doğrusal olmayan bir optimizasyon problemidir. EDP’de talep edilen güç için, aktif güç baralarının minimum ve maksimum sınırları arasında sistemin yakıt maliyetini minimum yapmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye 19 baralı rüzgâr-termal güç sisteminin EDP çözümü amacıyla yerçekimsel arama algoritması (YAA) ile öğretme-öğrenme temelli optimizasyon (ÖÖTO) algoritmasının birleştirilmesi ile hızlı, etkili ve güvenilir yeni bir hibrit optimizasyon algoritması olan HYÖ yöntemi tasarlanmıştır. Tasarlanan HYÖ yönteminde, YAA’nın global arama üstünlüğünün yanında çözüm hassasiyetinde iyileştirme yapmak amacıyla ÖÖTO algoritmasının güçlü yerel arama özelliği birleştirilmiştir. HYÖ, literatürde iyi bilinen ve sık kullanılan on adet benchmark fonksiyonlarıyla deneysel amaçlı test edilmiştir. Deneysel çalışmalarda benchmark test sonuçlarının başarılı olduğu ve tasarlanan yöntemin geçerli olduğu istatiksel olarak gösterilmiştir. Daha sonra HYÖ yöntemi, Türkiye 19 baralı rüzgâr-termal güç sisteminin EDP çözümü amacıyla sistemdeki toplam planlanan gücün %25, %27,5 ve %30 talep edilen güç oranına göre üç farklı durumda uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar literatürle kıyaslanmıştır. Bu sonuçlara göre HYÖ yönteminin daha kısa hesaplama zamanında, güvenilir, etkili ve minimum yakıt maliyeti ile sonuçları bulduğunu göstermektedir. Bunlara ilaveten tasarlanan HYÖ yönteminin büyük ölçekli rüzgâr-termal güç sistemlerinin EDP çözümü için uygulanabileceği öngörülmektedir.
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