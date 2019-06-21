Trafik sakinleştirme çalışmalarında farklı kıvrımlama uygulamalarının sürüş simülatörü ortamında incelenmesi

Yerleşim alanları içerisindeki yollarda yüksek hızda hareket eden araçlar en fazla şikâyet edilen sorunlardan biridir. Yapılan aşırı hızlar sonucunda ise ölümlü ya da yaralanmalı birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Yaşanan bu kazaları azaltabilmek amacıyla araçların hızlarını, trafik problemlerini ve buna bağlı gürültü kirliliğini azaltan trafiği sakinleştirme uygulamaları kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında şehiriçi yollarda araçların hızlarını azaltma ve kontrol etmede gelişmiş ülkelerde yaygın şekilde kullanılan fakat ülkemizde örneği bulunmayan trafiği sakinleştirme uygulamalarından birisi olan kıvrımlamalar araç simülatörü kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla pilot bölge olarak Akdeniz Üniversitesi kampüsü seçilmiş ve kampüs içerisindeki bazı yollar üç boyutlu olarak modellenmiştir. Sürüş testleri sonucu elde edilen hız verilerinden, ülkemiz sürücülerinin karakteristik özeliklerine cevap verebilen en uygun kıvrımlamaların bölünmüş dört şeritli yollar için aktif genişliği 3 metre, giriş ve çıkış açıları 45’er derece olan 10 (K10); bölünmemiş iki şeritli yollar içinse aktif genişliği 2,7 metre, giriş açısı 60, çıkış açısı 30 derece olan 2 (K2) numaralı kıvrımlamanın olduğu belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlardan, testlere katılan kişilerin yaptığı hatalı davranışlar tespit edilerek çözüm önerileri üretilmiştir.