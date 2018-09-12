Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi

Selestit cevheri (SrSO 4 ) spesifik olarak herhangi bir asit içerisinde çözünürlük göstermemektedir. Bu nedenle yalnızca selestit konsantrelerinin asidik ortam kullanılarak tek adımda çözümlendirilmesi zordur. Bununla birlikte liç ortamına BaCl 2 ilavesi ile, çözelti ortamında SrSO 4 ’ün çözülmesi ve BaSO 4 çöktürülmesi esasına dayanarak liç işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Bu çalışmada yerli selestit cevherinin HCl-NaCl-BaCl 2 ortamında liç özellikleri incelenmiştir. Liç işleminde; süre, katı/sıvı oranı, sıcaklık, HCl ve NaCl konsantrasyonunun liç verimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yapılan deneyler neticesinde her bir parametrenin liç işlemi üzerinde önemli etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte katı/sıvı oranı ve tane boyutu, liç mekanizmasını etkileyen en önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Liç işleminde en yüksek verim; 1/300 katı/sıvı oranı, 0,5M HCl ve 1M NaCl içeren çözelti için 65°C’de elde edilmiş olup, %91,2 olarak hesaplanmıştır. Çözme işleminin tamamlanmasını takiben elde edilen çözelti, farklı sıcaklıklarda Na 2 CO 3 çözeltisi ile muamele edilerek SrCO 3 çöktürme süreçleri incelenmiştir.