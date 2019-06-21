Uçağa yolcu alım problemi için karar destek sistemi

Uçakla yolculuk günümüzün en popüler ve en çok tercih edilen ulaşım yolu haline gelmiş bulunmaktadır. Artan taleple birlikte havayolu şirketleri, en yüksek kazancı elde etmeyi ve yolcularına en kaliteli şekilde hizmet vermeyi hedeflemektedirler. Bu bağlamda, uçakların sadece havada oldukları sürece para kazandırdıkları ve kazancı arttırmanın temelinin de ancak uçuş sıklığını arttırmak olduğu bir gerçektir. Uçakların havada kalma süresini kısaltan önemli unsurlardan biri yolcuların uçağa yerleştirilmesi sürecidir. Dolayısıyla, en uygun yöntemi uygulayarak uçağın hazırlanması ve yolcuların yerleştirilme süresinin en aza indirilmesi havayolu şirketlerine önemli ölçüde kâr sağlayacaktır. Yolcuların uçağa yerleşme süresinin kısaltılması aynı zamanda yolcu memnuniyetini de artıracaktır. Bu çalışmada, kullanıcıya, yolcuları uçağa alma yöntemi geliştirmesi ve bu yöntemi değerlendirmesi imkânı sağlayacak bir karar destek sistemi (KDS) geliştirilmiştir. KDS içinde geliştirilen bir algoritma, kullanıcının geliştirdiği yöntemin neden olabileceği ortalama yolcu çakışma sayısını hesaplamaktadır. Bu çalışmada ayrıca, iki ayrı yolcu alma yöntemi önerilmiş ve geliştirilen KDS kullanılarak test edilmiştir. Yapılan testler, geliştirilen yöntemlerin literatürdeki mevcut yöntemlere göre ya daha az ortalama çakışma sayısına yol açtığını ya da uygulama kolaylığına sahip olduğunu göstermiştir.