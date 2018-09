OLED TV’lerin Isı Transferinin İyileştirilmesi Üzerine Deneysel ve Nümerik Çalışmalar

KAYNAKLAR (REFERENCES)

. P. Schwamb, T.C.G. Reusch, J. Brabec, Passive cooling of large-area organic light-emitting diodes. Organic Electronics, 14(8), pp. 1939–1945, 2013.

. L. Pohl, E. Kollár, Zs. Kohári and A. Poppe, Electro-thermal investigation of OLEDs, THERMINIC 2008, 24-26 September 2008, Rome, Italy.

. T. Icoz, M. Arik, Light weight high performance thermal management with advanced heat sinks and extended surfaces, IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies, 33(1), March 2010.

. S. Chung, J.H. Lee, J. Jeong, J.J. Kim, Y. Hong, substrate thermal conductivity effect on heat dissipation and lifetime improvement of organic light-emitting diodes, Applied Physics Letters 94, 253302, 2009.

. M. Slawinski, D. Bertram, M. Heuken, H. Kalisch, A. Vescan, Electrothermal Characterization of Large-Area Organic Light-Emitting Diodes Employing Finite-Element Simulation, Organic Electronics 1399–1405, 12 (2011).

. G. Chen, J. Capp, G. Getz, D. Flaherty, J. Norley, Optimum design of heat sinks using non-ısotropıc graphıte composıtes, Proceedings of Ht2003, Asme Summer Heat Transfer Conference, July 21-23, 2003, Las Vegas, Nevada, USA.

. F. Yen, L. Hung, N. Kao, D. S. Jiang, Package with high thermal conductivity of graphite attached onto die surface to solve hot spot issue, 2016 IEEE 18th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC).

. J. Norley, A. Reynolds, G. Shives, M. Smalc, The development of natural graphite-based heat spreaders for reducing temperature and increasing temperature uniformity in flat panel displays, SID 05 DIGEST, 562-565, 2005.

. A.Gholami and M.Bahrami, Spreading resistance in anisotropic rectangular plates with multiple heat sources and sinks, 10th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics 14–16 July 2014, Orlando, Florida.

. M. Singh, R. Asthana, A. L. Gyekenyesi, C. E. Smith, Bonding and integration of titanium to graphitic foams for thermal management applications, International Journal of Applied Ceramic Technology, 1-9, 2012.

. T.T. Chandratilleke, D. Jagannatha, R. Narayanaswamy, Heat transfer enhancement in microchannels with cross-flow synthetic jets, International Journal of Thermal Sciences, (49) 504–513, 2010.

. M. Arık, An investigation into feasibility of impingement heat transfer and acoustic abatement of meso scale synthetic jets, Applied Thermal Engineering (27) 1483–1494, 2007.

. M. Chaudhari, B. Puranik, A. Agrawal, Heat transfer characteristics of synthetic jet impingement cooling, International Journal of Heat and Mass Transfer 53, 1057–1069, 2010.

. A.S. Yang, Design analysis of a piezoelectrically driven synthetic jet actuator, Smart Materials and Structures, 18 125004 (12pp), 2009.

. M. Nil, B. Kirişken, M.B. Akgül, G. Sarı, Double-acting synthetic jet module for cooling of electronic devices, European Patent Office, EP3079034 (A1) ― 2016-10-12.