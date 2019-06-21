Makine öğrenmesi tabanlı yazılım güvenliği zayıflık analizi
Öz
Bir yazılım öğesinin güvenlik zayıflığı içerip içermediğinin analizi yazılımın güvenli olup olamadığına karar vermede belirleyici bir unsurdur. Geleneksel yöntemler ile bir yazılımın güvenli olup olmadığı değerlendirilirken; yazılıma ait güvenlik gereksinimlerinin incelenmesi, kaynak kod analizi ve yazılım güvenlik test faaliyetleri icra edilebilir. Bu faaliyetler sırası ile yazılım ile ilgili gereksinimlerin belgelendirilmiş olması, yazılım kaynak kodlarının mevcut olması ve yazılım güvenliği konusunda uzman test ekiplerine olan bağımlılıkları nedeni ile çoğu zaman son kullanıcı tarafından tekrarlanamayan faaliyetlerdir. Söz konusu yazılım ikili yürütülebilir dosya formatında olduğunda, son kullanıcı tarafında güvenlik analizlerinin yapılabilmesi için sadece ikili yürütülebilir dosyanın girdi olarak kullanılabileceği sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada, ikili yürütülebilir dosya formatlı yazılımların güvenlik zayıflığı analizinde kullanılmak üzere makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak geliştirilen yeni bir yöntem ve başarımı sunulmuştur.
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