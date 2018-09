Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iç yüzeylerin işlenebilirliğinin araştırılması

Hashimoto, F., Yamaguchi, H., Krajnik, P., Wegener, K., Chaudhari, R., Hoffmeister, H. W., Kuster,

F. Abrasive fine-finishing technology. CIRP Ann.-Manufacturing Technology, 65(2), 597-620, 2016.

Fox, M., Agrawal, K., Shinmura, T., and Komanduri, R., Magnetic Abrasive Machining of Rollers, CIRP Ann., 43(1),181–184, 1994.

Yamaguchi, H. and Shinmura, T., Study of the Surface Modification Resulting from an Internal Magnetic Abrasive Finishing Process,Wear, 225–229, 246–255, 1999.

Yamaguchi, H. and Shinmura, T., Study of an Internal Magnetic Abrasive Finishing using a Pole rotation System–Discussion of the Characteristic Abrasive Behavior, Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, 24, 237–244, 2000.

Kang, J., Development of high-speed internal finishing and cleaning of flexible capillary tubes by magnetic abrasive finishing, PhD Thesis, University of Florida, Florida, 2012.

Mori, T., Hikota, K., Kawashima, Y., Clarification of Magnetic Abrasive Finishing Mechanism, Journal of Material Processing Technology, 143-144(20), 682-686, 2003.

Yamaguchi, H., Shinmura, T., Takenaga, M., Development of a New Precision Internal Machining Process Using an Alternating Magnetic Field, Precis. Eng., 27(1), 51-58, 2003.

Shinmura, T., Study on Magnetic Abrasive Finishing, CIRP Annals – Manufacturing Technology, 39(1), 325-328, 1990.

Kang, J., George, A., Yamaguchi, H., High-speed Internal Finishing of Capillary Tubes by Magnetic Abrasive Finishing, 5th CIRP Conference on High Performance Cutting, 414-418, 2012.

Nteziyaremye, V., Wang, Y, Li, W., Shih, A., Yamaguchi, H., Surface finishing of Needles for high – performance biopsy, Procedia CIRP 14, 48 – 53, 2014.

Wang, A. C., Lee, S.J., Study the characteristics of magnetic finishing with gel abrasive, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 49, 1063-1069, 2009.

Sihag, N., Kala, P., Pandey, P. M., Chemo Assisted Amgentic Abrasive Finishing: Experimental Investigations, 12th Global Conference on sustainable Manufacturing, Procedia CIRP, 26, 539-543, 2015.

Mori, T., Hirota, K., Kawashima, Y., Clarification of magnetic abrasive finishing mechanism, Journal of Materials Processing Technology, 143-144, 682-686, 2003.

Chang, G.W., Yan, B.H., Hsu, R.T., Study on cylindirical magnetic abrasive finishing using unbonded magnetic abrasives, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 42, 575-583, 2002.