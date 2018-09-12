Sıralı çift ateşlemeli bir benzin motorunda CNG kullanımı için ateşleme avansı etkilerinin silindir içi yanma had analizi ile incelenmesi
Öz
Bu çalışmada; sıralı çift ateşlemeli bir benzin motorunda CNG kullanımı için ateşleme avansı değişiminin motor karakteristiklerine ve silindir içi alev gelişimine etkileri, silindir içi yanma modellenerek sayısal analizlerle incelenmiştir. Sıralı çift buji ateşlemeli, dört silindirli bir motor olan Honda L13A4 i-DSI motorunun bir silindiri; yanma odası ile ilgili tüm bileşenler (emme-egzoz manifold bağlantıları, emme-egzoz supapları, silindir, silindir kafası, piston, bujiler, vb.) dikkate alınarak CNG kullanımı için Star-CD programında HAD modeli oluşturulmuştur. Modellenen Honda L13A4 i-DSI motoru, benzin için tasarlanmış olup motor teknolojisinin gelişimine önderlik eden özelliklere (VVT, VTEC) sahip bir motordur. CNG kullanımı için yapılan HAD analizlerinde motorun devir sayısı 3000 d/dak, sıkıştırma oranı 10,8:1 ve hava fazlalık katsayısı 1,2 değerlerinde sabit tutularak, bu şartlarda en uygun ateşleme avansı belirlenmiştir. Analizlerde; k-ε RNG türbülans modeli, Angelberger duvar yaklaşımı ve G-equation yanma modeli kullanılmıştır. Sıralı çift bujili ateşlemede, buji ateşlemeleri arasındaki fark 5º KMA olarak alınmıştır. Ateşleme avansı geniş bir aralıkta değiştirilerek (birinci ateşleme bujisi avansı 60º-10º KMA, ikinci ateşleme bujisi avansı 55º-5º KMA) analizler yapılmıştır. İncelenen motor çalışma şartları için, üst ölü noktadan birinci-ikinci buji için sırasıyla 30º-25º KMA avans değerinin motor performansı ve emisyon dengesi bakımından en uygun ateşleme avansı olduğu belirlenmiştir. Silindir içi yanmada alevin gelişimi tüm şartlar için görselleştirilmiş ve değerlendirilmiştir.
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