Dikdörtgen payandalı yüksek yığma duvarların düzlem dışı deprem dayanımlarının yaklaşık hesabı
Öz
Bu makalede payandalı yüksek yığma duvarların deprem dayanımları eşdeğer statik analiz yöntemi ile yaklaşık olarak incelenmiştir. Bu amaçla dikdörtgen kesitli yığma elemanların stabilite (kararlılık) analizleri için geliştirilmiş olan sayısal bir yöntemden faydalanılmıştır. Sayısal yöntem çatlamayı ve ikinci mertebe etkilerini hesaba katmaktadır. Duvarlar üst kesitlerine etki eden tekil düşey ve yatay yükler, duvar yüksekliği boyunca etkiyen yatay deprem yükü ve kendi ağırlıkları altında prizmatik bir konsol eleman olarak modellenmiştir. Örnek olarak bir payandalı referans duvarın ve bir de Süleymaniye Camisinin kıble duvarının deprem katsayısına karşı yatay yer değiştirme eğrileri elde edilmiştir. Referans duvar üzerindeki hesaplar bir de ABAQUS programı ile yapılmış ve elde edilen sonuçlar bu çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasında oldukça iyi bir uyuşum olduğu görülmüştür. Ayrıca referans duvar üzerinde parametrik analizler yapılarak, payandanın duvar düzlemine dik ve paralel boyutları, düşey yük ve bu yükün dış merkezliği gibi parametrelerin dayanım üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
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