ELEKTRİK ARK OCAKLARININ AKKOR FLAMANLI LAMBALARDA OLUŞTURDUĞU IŞIK KIRPIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ SPEKTRAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ
Öz
Bu makalede ark ocakları, fotokopi makineleri, x-ray cihazları gibi çoklu kırpışma kaynaklarından ortaya çıkan ve güç sistemleri için güç kalitesini önemli ölçüde bozucu etkiye sahip olan ışık kırpışmasının sezilmesi için geliştirilmiş bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemde, elektrik sisteminde temel frekans sapması olduğu durum için, anlık kırpışma hassasiyeti için en iyi sonuç verecek çözüm elde edilmeye çalışılmıştır. Temel harmonik frekansının sapması durumunda, IEC 61000-4-15 kırpışmaölçerinin hatalı sonuçlar verdiği bilinmektedir. Önerilen yöntem, standartta verilen yöntemden farklı olarak, gerilim sinyalinin frekans spektrumundan doğrudan anlık kırpışma değerini hesaplamakta ve yapılan spektral düzeltmelerle, temel frekansın saptığı durumlarda da doğru kırpışma değeri elde edilebilmektedir. Geliştilen yöntem, hem sentetik verilerde hem de saha verileriyle test edilmiş ve tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Sentetik sinyaller, farklı araharmonik frekans değerlerinin tek başına varlığında, çoklu frekans bileşeninin bulunduğu durumlarda ve temel frekans sapması durumları için oluşturulmuş ve önerilen yöntemin hesapladığı anlık kırpışma değerleri, IEC kırpışmaölçerinin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca yöntem, Türkiye Elektrik İletim Sistemi’nde elektrik ark ocaklarını besleyen baralardan alınmış saha verilerinin kırpışmasının hesaplanması için de kullanılmış ve IEC kırpışmaölçerinin sonuçları ile karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. Yöntemin hızlı ve hassas bir kırpışma ölçüm yöntemi olduğu hem sentetik hem de saha verileri üzerinde yapılan testlerle gösterilmiştir. Yöntemin avantajı, birçok güç kalitesi çözümleyicide zaten var olan FFT örnekleri üzerinde yapılan aritmetik işlemlerle kırpışma tahminini doğru bir şekilde yapabilmesidir. Böylece, kırpışma kestirim işi yalnızca bir yazılım işine dönüştürülmüştür.
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