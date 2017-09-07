Manyetik Parçacık Görüntüleme için Sinyal-Gürültü Oranını Eniyileyen Görüntü Geriçatım Tekniği

Manyetik parçacık görüntüleme (MPG), süperparamanyetik demir oksit nanoparçacıklarının uzamsal dağılımını görüntüleyen yeni bir biyomedikal görüntüleme tekniğidir. MPG’de nanoparçacıkların zamana göre değişen mıknatıslanma tepkisine neden olan eksitasyon manyetik alanının genliği, sinir uyarım güvenlik sınırları tarafından kısıtlanmaktadır. Bu nedenle görüntülenmek istenen bölge ufak parçalara bölünür ve birbiriyle örtüşen kısmi görüş alanları şeklinde taranır. Eksitasyon alanının alıcı bobinde oluşturduğu doğrudan besleme sinyalinin bastırılması sürecinde, nanoparçacıkların da eksitasyon frekansındaki sinyali kaybolur. Bu kaybın telafisi için, istenen görüntünün sürekliliği ve pozitifliği kullanılarak örtüşen kısmi görüş alanları birleştirilir. Bu çalışmada sinyal-gürültü oranını (SGO) eniyileyecek şekilde kısmi görüş alanlarının birleştirilmesini sağlayan bir görüntü geriçatım tekniği sunulmaktadır. Buna göre her bir kısmi görüş alanı, konuma bağlı olarak değişen tarama hızının karesi ile ağırlıklandırılmalıdır. Farklı örtüşme yüzdeleri ve SGO değerlerinde gerçekleştirilen kapsamlı benzetimler ile önerilen yöntemin standart MPG geriçatım tekniklerinin neden olduğu dikey çizgi artefaktlarından kurtulmayı sağladığı ve görüntü kalitesini artırdığı gösterilmiştir.