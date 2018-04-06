Bir ortaokul binasının maliyet ve enerji etkin yenilenmesi için bir yaklaşım

Dünyada artmakta olan nüfus ve beraberinde artış gösteren gereksinimlerin karşılanması için mevcut bina stoğu büyümekte, doğal kaynaklar tahrip edilmekte, fosil enerji tüketimleri artmakta ve dolayısı ile hava kirliliği, küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenmesi çözülmesi gereken önemli sorunlar olarak gündemde yer almaktadır. Bu sorunların an kaynaklarından bir de, 2002 yılında Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi’nin yayınlamış olduğu “Binalarda Enerji Performansı Direktifi” (EPBD)’nde vurgulandığı gibi, Avrupa’da tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %40’ını tüketmekte olan binalar olmaktadır. Bu sebeple, Avrupa Birliği 2010’da yayınlamış olduğu EPBD Recast ile Avrupa birliği ülkelerindeki binaların enerji tüketimlerini 2020 yılına kadar en az %20 oranında düşürme hedefi koymuş, mevcut binalar için enerji iyileştirme çalışmalarında yaşam döngüsü maliyeti optimizasyonun önemini vurgulamış, yeni yapılacak binalar için ‘yaklaşık sıfır enerji tüketen bina’ yaklaşımını ortaya koymuştur. Ayrıca, kamusal binaların enerji verimliliği uygulamalarına öncülük etmesi için 2018’den sonra yapılacak tüm kamusal binaların yaklaşık sıfır enerji tüketen binalar olarak inşa edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Bu çalışmada önerilen yöntem ile, belirlenen bir pilot alanda yer alan ilkokul ve ortaokul binalarının analizleri doğrultusunda, belirlenmiş bir örneklem ortaokul binasının enerji ve fiziksel veri envanteri toplanmış, bu envantere göre enerji modellemesi yapılmış ve ASHRAE Guideline 14’e göre enerji modeli kalibre edilmiştir. Kalibre edilmiş enerji modeli üzerinden enerji yenileme senaryoları ve kontrol stratejileri geliştirilerek, geliştirilen senaryolar yaşam döngüsü maliyetine göre optimize edilmiştir. Böylelikle önerilen yaklaşımda, mevcut binaların enerji ve maliyet etkin yenilenmeleri için bütüncül bir model sunulmaktadır.