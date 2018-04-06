PET katkısının PP’nin mekanik ve morfolojik özelliklerine etkisi

Bu çalışmada Polipropilen (PP) / Polietilentereftalat (PET) karışımlarının mekanik ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. İncelenmiş olan PP/PET polimerik karışımlarının amaca uygun olarak mekanik özelliklerinde en iyi oran belirlenmiştir. Karışımlarda PET ’in miktarı (0, %10, %20, %30, %40, % 50, %60) arttıkça buna uygun olarak PP miktarı azaltılmış olup, örneklerin mekanik özelliklerini belirlemek için dinamik mekanik analiz (DMA) ve 25 mm/dk çekme hızında ve farklı ortam sıcaklıklarında çekme testi yapılmıştır. Ayrıca morfolojik özelliklerinin PET katkısına bağlı değişimini gözlemlemek için taramalı elektron mikroskobu ile analiz yapılmıştır

Yapılan çalışmalar sonucunda PP/%40PET karışımlarında damlacık formundan fibril formuna geçiş daha açık bir şekilde gözlenmiştir. Aynı zamanda çekme testi sonuçlarına göre en yüksek Young modülü, sertlik değerleri PP+ %40 PET örneğinde gözlenmiş olup, bu sonuç SEM sonuçlarını da desteklemektedir.