Müstakil bir konutun enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılan yöntemlerinin ekonomik değerlendirmesi

ÖZET

Türkiye’nin 1990-2013 yılları arasında sanayi sektöründen sonra en yüksek enerji tüketimi konut ve hizmetler sektöründen kaynaklanmakta ve Türkiye’de bu tüketim nihai enerji tüketiminin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Nüfusun ve buna bağlı konut sayısının artmasına paralel olarak ülkemizde konut sayısı hızla artmaktadır. Ülkemizde son on yılda inşa edilen konutların yaklaşık dörtte biri bir daireli müstakil binalardan oluşmaktadır ve müstakil konutlarda birim alan başına enerji tüketimi apartman dairelerine kıyasla oldukça fazladır. Bu çalışmada, Ankara’da bulunan 500 m2 ısınma alanına sahip müstakil bir konutun ısıtma amaçlı saatlik enerji talep tahmini modeli ESP-r bina enerji simülasyon yazılımı kullanılarak oluşturulmuş ve Ankara iklimi için enerji tüketimini en aza indirgeyecek yapısal malzemeler ve yenilenebilir enerji kaynakları tespit edilmiştir. Saatlik ısıtma modeli Ankara için saatlik iklim verisi, binanın dış cephe yapı bileşenleri ve ısı kazanç verileri kullanılarak oluşturulmuş, oluşturulan model bir yıl süresince ölçülen günlük ısıtma amaçlı doğalgaz tüketimi verisi ile kalibre edilmiştir. Modelin kalibrasyonu tamamlandıktan sonra, konutun fiziksel yapısında değişiklik içeren ve enerji talebini farklı kaynaklardan kullanmayı öngören çeşitli senaryolar modele uygulanmıştır. Senaryolar ile elde edilen yıllık enerji talebindeki tasarruflar ve her senaryo için geri ödeme süreleri hesaplanarak Ankara ikliminde bulunan müstakil bir konut için ekonomik olarak uygulanabilir müstakil konut bileşenleri tespit edilmiştir.