SÜT SIĞIRI BARINAKLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLETİCİ GAZ DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ

Modern hayvancılık işletmelerinin sayısının artması ile kirletici gaz ve toz konsantrasyonları da artmakta ve yerleşim alanlarının tarımsal alanların aleyhine olarak genişlemeleri bu gaz kirleticilerinin daha sıklıkla ve fazla olarak hissedilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada Bursa bölgesinde faaliyet gösteren 3 adet süt sığırı işletmesinden kaynaklanan ve kokuya neden olan gazlar, yörenin meteorolojik ve topografik verileri kullanılarak modellenmiştir. Sorunun nicelik anlamda ifadesi ve modellemenin oluşturulması çalışmasında, süt sığırı işletmelerinden salınan kirletici gaz emisyonları ve CALPUFF VIEW 5.8 bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda incelenen barınaklar çevresinde belirlenen ve yerleşim yerlerini temsil eden beş adet nazal noktada (A-E) kirletici konsantrasyonlarının önemli ölçülerde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, barınaktan kaynaklanan kirletici gaz emisyonlarının barınak çevresindeki ortalama 2000 m yarı çapında bir alanda uygun mevsim ve rüzgar şartlarında hatırı sayılır değerlere ulaşabildiği ortaya konmuştur. Bunun yanısıra nazal noktalarda tespit edilen konsantrasyonların genellikle yaz mevsiminde daha büyük olduğu belirlenmiştir.