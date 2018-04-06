Yüksek fırın granüle cürufunun sert kaplama uygulanmış ve uygulanmamış çeliklere karşı erozif aşındırma davranışının incelenmesi

Sanayi tesislerindeki en büyük problemlerden biri ekipman ömürlerini doğrudan etkileyen aşınmalardır. Yüksek fırınlar gibi entegre tesislerde aşınmanın birçok türüne rastlanmakta olup bunlardan bir tanesi de erozif aşınmadır. Belirli tane büyüklüklerine sahip malzemelerin taşınması esnasında genellikle aşınmanın bu türüne rastlanmaktadır. Hammadde transfer hatlarında ve özellikle de esasen bir atık olan fakat ikincil bir ürün olarak sanayinin farklı dallarında kullanılabilen granüle edilmiş yüksek fırın cürufunun sıvı akışkan ortam içerisinde nakli sırasında, naklin gerçekleştirildiği malzemeler çamur erozyonuna maruz kalmaktadır. Yüksek erozyon oranı naklin gerçekleştirildiği malzemelerin ömrünü ciddi oranda kısaltmakta ve bakım-onarım maliyetlerini artırmaktadır. Bu çalışmada granüle edilmiş yüksek fırın cürufu erozif aşınma deney düzeneğinde kullanılarak 37-2 referans standart boru malzemesi, Hardox 400 ve W 2 C-NiCrBSi kaplama malzemelerinin üzerindeki aşındırıcılığı incelenmiştir. Yüksek fırın cürufu ortalama 505µm tane büyüklüğünde elenerek aşındırıcı olarak su ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 katı konsantrasyonunda hazırlanmıştır. Deneyler 2 m/s ve 4 m/s çevresel hız değerlerinde ve partikül normal çarpma açısında (90°) gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu deneysel çalışmalarla belirli tane büyüklüğünde hazırlanmış olan cürufun aşındırıcılığının partikül konsantrasyonu ve devir hızı(malzeme iletim hızı) ile doğrudan ilgili olduğu ve konsantrasyonun ve dönme hızının artmasıyla aşınmanın da arttığı tespit edilmiştir. Numune olarak kullanılan malzemelerin hacimsel aşınma değerlerinin düşükten yükseğe doğru sırası ile St 37-2, Hardox 400, W 2 C-NiCrBSi kaplama malzemesi olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca aşınma mekanizmalarının anlaşılabilmesi için aşınmış yüzeylerin morfolojik yapıları SEM kullanılarak incelenmiştir.