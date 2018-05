Bursa’da iç ve dış mekan hava örneklerinde poliaromatik hidrokrbonların (PAHs) belirlenmesi

Hanedar, A., İstanbul’da Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Atmosferik Konsantrasyonlarının İnsan Sağlığına Muhtemel Toksizitesinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009.

Park, S.S., Kim, Y.J., Kang, C.H., Atmospheric Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Seoul, Korea, Atmospheric Environment, 36, 2917-2924, 2002.

Esen, F.,Bursa Atmosferindeki polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH’ların) gaz/partikül konsantrasyon dağılımları ve kuru çökelme miktarları, Doktora tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2006.

Gaga, E.E., Investigation of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) deposition in Ankara, Doktora tezi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Middle East Tecnical University, Ankara, 2004.

National Air Quality and Emission Trends Report (NAQETR), https://searchworks.stanford.edu/view/493721 1996.

Esen, F., Cindoruk, S.S. Tasdemir, Y., Ambient concentrations and gas/particle partitioning of PAHs in an urban site in Turkey, Environmental Forensics, 7, 303-312, 2006.

Taşdemir, Y., Esen, F., Urban Air PAHs: Concentrations, Temporal Changes and Gas/Particle Partitioning at a Trafficked Site in Turkey, Atmospheric Research, 84, 1-12, 2007.

Zhu, Y., Yang, L., Meng, C., Yuan, Q., Yan, C., Dong, C., Sui, X., Yao, Y., Yang, F., Lu, Y., Wang, W., Indoor/outdoor relationships and diurnal/nocturnal variationsin water-soluble ion and PAH concentrations in the atmospheric PM2.5 of a business office area in Jinan, a heavily polluted cityin China, Atmospheric Research, 153, 276–285, 2015.

Duan, J.C., Bi, X.H., Tan, J.H., Sheng, G.Y., Fu, J.M., Seasonal variation on size distribution and concentration of PAHs in Guangzhou City, China, Chemosphere 67, 614–622, 2007.

Castro, D., Slezakova, K., Delerue-Matos, C., Alvim-Ferraz, M.D.C., Morais, S., Pereira, M.D.C., Polycyclic aromatic hydrocarbons in gas and particulate phases of indoor environments influenced by tobacco smoke: levels, phase distributions, and health risks, Atmospheric Environment, 45, 1799 – 1808, 2011.

Kim, H.H., Lim, Y-W., Jeon, J-M, Kim, T-H, Lee, G-W., Lee, W-S., Lim, J-Y., Shin, D.C., ve Yang, J-Y., Indoor Exposure and Health Risk of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Public Facilities, Korea, Asian Journal of Atmospheric Environment, 7(2), 72-84, 2013.

Lu, H., Zhu, L. Z., and Chen, S. G., Pollution level, phase distribution and health risk of polycyclic aromatic hydrocarbons in indoor air at public places of Hangzhou, China. Environmental Pollution, 152(3): 569-575, 2008.

Bohlin, P., Jones, K.C., Tovalin, H., Strandberg, B., Observation on persistent organic pollutants in indoor and outdoor air using passive polyurethane foam samplers, Atmospheric Environment, 42, 7234-7241, 2008.

Kliucininkas, L., Krugly, E., Stasiulaitiene, I., Radziuniene, I., Prasauskas, T., Jonusas, A., Kauneliene, V., Martuzevicius, D., Indoor-outdoor levels of size segregated particulate matter and mono/polycyclic aromatic hydrocarbons among urban areas using solid fuels for heating, Atmospheric Environment, 97, 83-93, 2014.

Wang, Y., Zhuang, G., Zhang, X., Huang, K., Xu, C., Tang, A., An, Z., The ion chemistry, seasonal cycle, and sources of PM2.5 and TSP aerosol in Shanghai, Atmospheric Environment. 40, 2935–2952, 2006.

Krugly, E., Martuzevicius, D., Sidaraviciute, R., Ciuzas, D., Prasauskas, T., Kauneliene, V., Stasiulaitiene, I., Kliucininkas, L., Characterization of particulate and vapor phase polycyclic aromatic hydrocarbons in indoor and outdoor air of primary schools, Atmospheric Environment, 82, 298-306, 2013.