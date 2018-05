FARKLI PARAMETRELERE SAHİP EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE GRAFİK METOT İLE GERİLME ANALİZİ

Yazarlar Hakkında

Fatih Karpat

Uludağ Üniversitesi

Türkiye

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Fatih KARPAT

Doğum Tarihi: 05 Ekim 1977

Öğrenim Durumu: Doktor

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

Uludağ Üniversitesi

1998

Y. Lisans

Makine Mühendisliği

Uludağ Üniversitesi

2001

Doktora

Makine Mühendisliği

Uludağ Üniversitesi

2005

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :

Helisel Dişli Çarkların Boyutlandırılmasında Bilgisayar Desteği

Prof.Dr.-Ing. Fatih C. Babalık (Danışman)

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı :

Asimetrik Evolvent Sahip Düz Dişli Çarkların Analizi

Prof.Dr.-Ing. Fatih C. Babalık (Danışman)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uludağ Üniversitesi Üniversitesi

1998-2005

Arş.Gör. Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uludağ Üniversitesi Üniversitesi

2005-2008

Öğr.Gör.Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uludağ Üniversitesi Üniversitesi

2008-2011

Yard.Doç.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uludağ Üniversitesi Üniversitesi

2011- 2014

Doç.Dr.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uludağ Üniversitesi Üniversitesi

2014-

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri :

Barış Engin 07-2012/11-2013 İç Dişli Çark Mekanizmalarının Analizi

Emel Özkan 11-2012/12-2013 Endüstriyel Damperde Basınç Tüpü Akış Kanalı Tasarımı ve Optimizasyonu

Mustafa Tüfekçi 01-2013/12-2016 Hafif Ticari Araç Kapıları İçin Modüler Menteşe Tasarımı, Optimizasyonu ve Prototip İmalatı

Projelerde Yaptığı Görevler :

Uludağ Üniversitesi BAP Projesinde Proje Yürütücülüğü:

"Rüzgar türbini dişli kutularında kullanılabilecek asimetrik dişe sahip dişli çarkların

deneysel olarak incelenmesi" (Yurtdışı araştırma projesi- 2010)

OUAP(MH)-2014/25 Evolvent Dişli Çarkların Darbe Yüklerine Dayanımlarının Deneysel

Olarak İncelenmesi - Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri

San-Tez Projelerinde Yürütücü:

0456.STZ.2013-2 Yeni Nesil Traktörler için Yüksek Tork Aktarımına Sahip, Uzun

Ömürlü Debriyaj Tasarımı ve Prototip İmalatı (VALEO firması ile)

DKTM/2014/01-01 Yüksek Performanslı Asimetrik Düz Dişlilerin Özel Yüzey Tasarım ve Analiz Metotlarının Geliştirilmesi- Tusaş - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.

5140084 Havai Konveyör Hatlarına Özgü Bir İyileştirme ve Bakım Modelinin Geliştirilmesi, TOFAŞ, Tübitak 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı,

San-Tez Projelerinde Yardımcı Araştırmacı ve Proje Gerçekleştirme Personeli:

00575.STZ.2010-1 Hidrostatik tahrikli, çok amaçlı havaalanı yer hizmet aracı tasarımı ve prototip imalatı (LT Makine LTD ŞTİ ile)

00594.STZ.2010-1 Büyük ölçekli ve portaldan hareketli CNC kontrollü freze tezgahının tasarımı ve prototip imalatı (İğrek Makine AŞ ile)

001494.STZ.2012-2 Yeni nesil ticari araçlar için hafifletilmiş yolcu koltuğu tasarımı ve prototip imalatı (Grammer AŞ ile)

Yardımcı Proje Personeli:

Türk İnsanının Antropemetrik Ölçümü (Oyak Renault) (2008) (5 ay)

Doktora Sonrası Araştırmacı:

Biyomekanik deneysel çalışmalar için deney cihazlarının tasarımı ve kurulumu 2006

(10 ay) (Texas Tech Üniversitesi)

225 kW’lık bir rüzgar türbin için yeni bir simülatörünün tasarımı ve montajı- 2010

(3 ay) (Texas Tech Üniversitesi)

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Yardımcılığı (Ocak 2011- Devam Ediyor )

Bölüm Akreditasyon Kurulu Üyeliği (Ocak 2011-Devam Ediyor)

Uludağ Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörü (Eylül 2013-Devam Ediyor)

Uludağ Üniversitesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Eylül 2013- Devam Ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türkiye Makine Mühendisleri Odası Üyeliği (TMMO)

Amerikan Mühendisleri Derneği Üyeliği (ASME)

Ödüller :

Yayın Ödülleri:

Tübitak yayın teşvik ödülü 2005

Tübitak yayın teşvik ödülü 2008

2008 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde en fazla SCI indeksine giren yayın

yapanlar sıralamasında 3. lük ödülü

A2. Nolu eser yayınlandığı International Journal of Mechanical Sciences dergisinde

2009-2010 yıllarında Science Direct üzerinden en fazla indirilen 3. Yayın olmuştur. 2013

itibariyle de en fazla indirilen ilk 3 yayın içindedir.

Danışmanlığını yaptığım bitirme ödevlerine verilen ödüller:

X98 Ön yüz kontrol aparatlarının malzeme ve kullanım optimizasyonu 2012

(Endüstriyel Uygulamalı Bitirme Tezi Projesi kapsamında tamamlanan bu proje MMO Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Bitirme Tezi proje yarışmasında birinci seçilmiştir.)

K98 Clio Grandtour Arka Kaput Kontrolleri İçin Teorik Tampon Tasarımları 2013

(Endüstriyel Uygulamalı Bitirme Tezi Projesi kapsamında tamamlanan bu proje MMO

Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Bitirme Tezi proje yarışmasında ikinci seçilmiştir.)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Güz

Makine Elemanları 1

3

0

Bahar

Makine Elemanları 2

2

0

Güz

Sürdürülebilir Ürün Tasarımı

2

0

Güz

Mühendislik Sistem Tasarımı

2

0

Güz

Mekanik Tahrik Elemanları

0

4

Bahar

Bitirme Ödevi

0

2

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yuce, C.; Tutar, M.; Karpat, F.; Yavuz, N. The Optimization of Process Parameters and Microstructural Characterization of Fiber Laser Welded Dissimilar HSLA and MART Steel Joints. Metals 2016, 6, 245.

A2. Doğan O., Karpat F., Yüce C., Kaya N., Yavuz N., Sen H. A Novel Design Procedure For Tractor Clutch Fingers By Using Optimization And Response Surface Methods Journal Of Mechanical Science and Technology 2615-2625 30 2016

A3. Yüce C., Karpat F., Yavuz N.,Sendeniz G., A Case Study: Designing for Sustainability and Reliability in an Automotive Seat Structure Sustainability 4608-4631 6(7) 2014

A4. F.Karpat, "A Virtual Tool for Minimum Cost Design of a Wind Turbine Tower with Ring Stiffeners", Energies (ISI) , 3822-3840 pp., 2013, DOI: 10.3390/en6083822.

A5. F.Karpat , S.Ekwaro-Osire, K.Cavdar, and F.C. Babalik, "Dynamic Analysis of Involute Spur Gears with Asymmetric Teeth", International Journal of Mechanical Sciences (ISI), 1598-1610 pp., 2008, DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2008.10.004. Atıf Sayısı: 14

A6. F.Karpat , S.Ekwaro-Osire, "Influence of Tip Relief Modification on the Wear of Spur Gears with Asymmetric Teeth", Tribology Transactions (ISI) , 581–588 pp., 2008 , DOI: 10.1080/10402000802011703. Atıf Sayısı: 3

A7. F.Karpat , S.Ekwaro-Osire , M.P.H.Khandaker, "Probabilistic Analysis of MEMS Asymmetric Gear Tooth", Journal of Mechanical Design (ISI) , 042306-1-042306 -6 pp., 2008 , DOI: 10.1115/1.2885189.

A8. S.Ekwaro-Osire, F.Karpat, "Experimental Studies on Galling Onset in OCTG Connections – A Review", Journal of Energy Resources Technology (ISI) , 014502-1-014502-4 pp., 2008 , DOI: 10.1115/1.2835616. (Technical Brief)

A9. J.Hashemi, N.Chandrashekar, T.Jang, F.Karpat , S.Ekwaro-Osire, M.Oseto, "An Alternative Mechanism of Non-contact Anterior Cruciate Ligament Injury During Jump-landing: In-vitro Simulation", Experimental Mechanics (ISI) , 347-354 pp., 2007 , DOI: 10.1007/s11340-007-9043-y. Atıf Sayısı: 8

A10. K.Cavdar , F.Karpat , F.C.Babalik, "Computer Aided Analysis of Bending Strength of Involute Spur Gears with Asymmetric Profile", Journal of Mechanical Design (ISI) , 477-484 pp., 2004 , DOI: 10.1115/1.1866158. Atıf Sayısı: 23

A11. F.Karpat, S. Ekwaro-Osire, "Influence of Tip Relief Modification on the Wear of Spur Gears with Asymmetric Teeth", Tribology & Lubrication Technology (ISI) , 50-59 pp., 2010 , DOI: - *

A12. F.Karpat, S.Ekwaro-Osire, and E.Karpat, A Computer Program for Dynamic Load Simulation of Spur Gears with Asymmetric and Symmetric Teeth, World Journal of Mechanics, Vol.2 No: 5, 239-245 pp. Oct 2012.

A13. N.Ibrahimi, S. Avdiu, R.Ramadani, F.Karpat, The Analysıs of Some Factors For The Optımızatıon of Cylındrıcal Gear Transmıtters, International Journal of Mechanical Engineering & Technology (IJMET),Volume 5, Issue 4, April 2014.

A14. Tüfekçi M. Karpat F., Yüce C., Doğan O., Yılmaz T.G., Kaya N., Design Optimization of Aluminum Hinge Parts for Lightweight Vehicles: Performance, Durability and Manufacturability International Journal of Mechanical And Production Engineering 11-18 3 2015.

*(Not: A3 nolu yayın editör tarafından seçilerek aynı yayın grubuna ait başka b Tribology & Lubrication Technology dergisinde tekrar yayınlanmıştır.)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yüce C., Karpat F., Yavuz N., Doğan O., A Review on Advanced Joining Techniques of Multi Material Part Manufacturing for Automotive Industry Rome, Italy 51-56 2015

B2 S. Doğan; C. Guven; F. Karpat; T. G. Yilmaz; O. Dogan, Experimental Verification and Finite Element Analysis of Automotive Door Hinge, Proc. ASME. 46606; Volume 11: Systems, Design, and Complexity, V011T14A034.November 14, 2014

B3 F. Karpat; O. Dogan; C. Yuce; N. Kaya; G. Cengiz, The Investigation of Stress Distribution on the Tractor Clutch Finger Mechanism by Using Finite Element Method, Proc. ASME. 46583; Volume 9: Mechanics of Solids, Structures and Fluids, V009T12A011.November 14, 2014

B4 F. Karpat; O. Dogan; S. Ekwaro-Osire; C. Yuce, A Novel Method for Calculation Gear Tooth Stiffness for Dynamic Analysis of Spur Gears With Asymmetric Teeth, Proc. ASME. 46476; Volume 4A: Dynamics, Vibration, and Control, V04AT04A058.November 14, 2014.

B5. C.Yüce, F.Karpat, N.Yavuz, Ö.Kaynaklı, G.Sendeniz, E.Dolaylar, IMECE 2013 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2013 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition" bildiri kitapçığındaki " Prototyping a New Lightweight Passenger Seat", San Diego, CA,USA, Nov 15–21, 2013.

B6. F.Karpat , C.Yüce, S.Ekwaro-Osire , E.Karpat, IMECE 2013 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2013 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition" bildiri kitapçığındaki "A Virtual Tool for Wear Simulation of Plastic Gear Pairs", San Diego, CA,USA, Nov 15–21, 2013.

B7. F.M.Alemayehu, S.Ekwaro-Osire, F.Karpat, International Conference on Gears konferansı dahilinde "VDI BERICHTE" bildiri kitapçığındaki "Gear-pair dynamics using a probabilistic approach", 427-438 pp., Munich, Germany, Oct 7-9, 2013.

B8. F.Karpat, S.Ekwaro-Osire and E.Karpat, IMECE 2012 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2012 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition" bildiri kitapçığındaki "A Virtual Tool for Wear Simulation of Standard and Non-Standard Spur Gears", 261-264 pp., Houston, Texas,USA, Nov 9–15, 2012.

B9. F.Karpat and S.Ekwaro-Osire, IMECE 2010 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2010 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition" bildiri kitapçığındaki "Efficiency of the High Contact Ratio Involute Spur Gears with Asymmetric Teeth", 319-327 pp., Vancouver, British Columbia, Canada, Nov 12–18, 2010.

B10. S. Ekwaro-Osire, F. Karpat, I. Durukan, F.M. Alemayehu, and J.F. Cárdenas-García, 2009 SEM Annual Conference & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2009 SEM Annual Conference & Exposition" bildiri kitapçığındaki "An Inverse Problem Technique for Spur Gears with Asymmetric Teeth", 2 pp., Albuquerque, New Mexico,USA, Jun 1–4, 2009.

B11. F.Karpat, K.Cavdar, F.C.Babalik, 3th International Conference Power Transmissions’09 konferansı dahilinde "Proceedings of the 3th International Conference Power Transmissions’09" bildiri kitapçığındaki "Influence Of Some Gear Desıgn Parameters On Asymmetrıc Gear Tooth Strength", 119-124 pp., Kallithea, Greece, 1-2 Oct, 2009.

B12. F.Karpat and S.Ekwaro-Osire, IMECE 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition 48722" bildiri kitapçığındaki "Dynamic Analysis of High-Contact-Ratio Spur Gears With Asymmetric Teeth", 285-291 pp., Boston, Massachusetts, USA, Oct 31–Nov 6, 2008.

B13. M.Dhorje, S.Ekwaro-Osire, M.P.H. Khandaker, F.Karpat, IMECE 2008 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2008 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition 48777" bildiri kitapçığındaki "A Weibull Failure Theory for Contact Loading In Gears with Asymmetric Teeth", 181-186 pp., Boston, Massachusetts, USA, Nov 2-6, 2008.

B14. F.Karpat, S.Ekwaro-Osire, Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE)'s 2007 Annual Meeting & Exhibition konferansı dahilinde "Proceedings of the Society of Tribologists and Lubrication Engineers (STLE)'s 2007 Annual Meeting & Exhibition" bildiri kitapçığındaki "Influence Of Tip Relief Modification On The Wear Of Spur Gears With Asymmetric Teeth", - pp., Philadelphia,USA, May 6-10, 2007.

B15. F.Karpat, S.Ekwaro-Osire, IMECE 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition 15028" bildiri kitapçığındaki "Wear of Involute Spur Gears with Asymmetric Teeth under Dynamic Loading", 37-45 pp., Chicago, Illinois, USA, Nov 5–10, 2006.

B16. F.Karpat, S.Ekwaro-Osire, M.P.H.Khandaker, IMECE 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition 47675" bildiri kitapçığındaki "Probabilistic Analysis of MEMS Asymmetric Gear Tooth", 1007-1012 pp., Chicago, Illinois, USA, Nov 5–10, 2006.

B17. S.Ekwaro-Osire, F. Karpat, IMECE 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition konferansı dahilinde "Proceedings of the 2006 ASME International Mechanical Engineering Congress & Exposition 47829" bildiri kitapçığındaki "Experimental Studies on Galling Onset in OCTG Connections – A Review", 29-35 pp., Chicago, Illinois, USA, Nov 5–10, 2006.

B18. F.Karpat, K.Çavdar , F.C.Babalik, 2nd International Conference Power Transmissions’06 konferansı dahilinde "Proceedings of the 2nd International Conference Power Transmissions’06" bildiri kitapçığındaki "An Investigation on Dynamic Analysis of Involute Spur Gears With Asymmetric Teeth: Dynamic Load And Transmission Errors", 69-73 pp., Novi-Sad, Serbia, April 25-26 2006.

B19. F.Karpat, K.Çavdar, F.C.Babalık, VDI-EKV International Conference On Gears konferansı dahilinde "VDI Berichte Nr. 1904" bildiri kitapçığındaki "Computer Aided Analysis of Involute Spur Gears with Asymmetric Teeth", 145-163 pp., Munich,Germany, Sep 14-15, 2005.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. F.C.Babalık , K.Çavdar, N.Gerger, F.Karpat, N.Kıraç, Makine Elemanları Çözümlü Problem Kitabı, s. 380, Bursa, Dora Yayınları, 2009(1.baskı), 2011(2.baskı), 2013(3.baskı).

C2. F.Karpat , S.Ekwaro-Osire, E.Karpat, T. Michalowski, Applications of MATLAB in Science and Engineering, Chapter 18: A Virtual Tool for Computer Aided Analysis of Spur Gears with Asymmetric Teeth, 371-386 pp., Rijeka, Croatia, InTech, 2011.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. K.Çavdar, F.Karpat, F.C.Babalık, "Asimetrik Evolvent Profilli Düz Dişlilerin Boyutlandırılması ve Geometrik Modellerinin Oluşturulması", Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, s.111-122, 2004.

D2. F.Karpat, K.Çavdar, F.C.Babalık, "Asimetrik Evolvent Düz Dişlilerin Bilgisayar Destekli Analizi", Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, s. 123-132, 2004.

D3. F.Karpat, K.Çavdar, F.C.Babalık, "Bilgisayar Yardımıyla Düz, Helisel, Konik ve Sonsuz Vida Dişli Mekanizmalarının Boyutlandırılması", TMMOB Mühendis ve Makine, s.26-32, 2002.

D4. F.Karpat, K.Çavdar, F.C.Babalık, "Asimetrik Evolvent Profilli Düz Dişli Çarkların Geometri ve Gerilme Analizi", TMMOB Mühendis ve Makine Dergisi, s.40-49, 2004.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yuce, C., Yavuz, N., Karpat, F., Şendeniz, G., Aksoy, M. 2013. “Yolcu Koltuğunda Hafifletme Üzerine Bir Çalışma”. Makine İmalat Teknolojileri Kongresi, BURSA.

E2. Yuce, C., Karpat, F., Yavuz, N., Erbil, S., Dolaylar, E. 2014. “Yolcu Koltukları İçin Kompozit Oturak Bağlantı Parçasının Geliştirilmesi” 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, BURSA.

E3. Karpat, F., Dogan, O., Yuce, C., Kaya, N., Yavuz, N., Cengiz, G. 2014. “Traktör Debriyajı Parmak Mekanizmasının Analizi” 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, BURSA.

E4. Tufekci, M., Yılmaz, T.G., Yuce, C., Dogan, O., Karpat, F. “Otomobil Kapı Menteşesinin Bilgisayar Destekli Tasarımı, Analizi Ve Doğrulanması”, OTOSEM 2015 XIII. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ve Sergisi, 13-14 Kasım 2015, İstanbul/Turkiye.

E5. C.Yüce, N.Yavuz, F.Karpat, G.Sendeniz, M.Aksoy Makine İmalat Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi (MATİT 2013) konferansı dahilinde "Makine İmalat Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Yolcu Koltuğunda Hafifletme Üzerine Bir Çalışma", s.151-157, Bursa, 6-7 Aralık 2013.

E6. F.Karpat, K.Çavdar, TİMAK Tasarım İmalat Analiz Kongresi konferansı dahilinde "TİMAK Tasarım İmalat Analiz Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rüzgar Türbini Test Düzeneği Tasarımı", s. 323-330, Balıkesir,Türkiye, 11-12 Kasım 2010.

E7. F.Karpat, K.Çavdar, TİMAK Tasarım İmalat Analiz Kongresi konferansı dahilinde "TİMAK Tasarım İmalat Analiz Kongresi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Asimetrik Evolvent Dişe Sahip Düz Dişli Çarkların Bilgisayar Destekli Parametrik Analizi", s.65-76, Balıkesir, 26-28 Nisan 2006.

E8. F.Karpat, K.Çavdar, F.C.Babalık, TMMOB Makine Müh. Odası II. İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde "II. İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Asansör Kabin Taşıyıcıların Sonlu Elemanlar Yöntemi Yardımıyla Analizi", s.105-117, İstanbul, 27-28 Mayıs 2005.

E9. K.Çavdar, F.Karpat, Y.Güngören, TMMOB Makine Müh. Odası II. İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi konferansı dahilinde "II. İletim Teknolojileri Kongre ve Sergisi Bildiri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Asansörler için Paraşüt Fren Sistemi Tasarımı", s.67-76, İstanbul, 27-28 Mayıs 2005.

E10. F.Karpat, K.Çavdar, Makine İmalat Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi konferansı dahilinde "Makine İmalat Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Dişli Çark Mekanizmalarının Bilgisayar Yardımıyla Boyutlandırılması", s.60-67, Konya, 14-15 Ekim 1999.

F. Diğer yayınlar :

F1. S.Ekwaro-Osire, and F.Karpat, Examining Gear Design for Increased Reliability, North American Windpower, Vol. 7, No. 4, 94-96 pp., May 2010.

F2. J.Hashemi, N.Chandrashekar, T.Jang, F.Karpat, M.Oseto, and S.Ekwaro-Osire, Conditıons Favorable For Non-Contact ACL Injury During Jump-Landing: An In-Vıtro Sımulatıon, 53rd Orthopedic Research Society Annual Meeting, San Diego, USA, February 2007.

F3. F.Karpat, S.Ekwaro-Osire, J.Chapman, and A.Swift, Wind Power Test Bed, The WINDPOWER 2007 Conference and Exhibition, Los Angeles,USA, June 3-6, 2007.

F4. F.Karpat, S.Ekwaro-Osire, and J F.Cárdenas-García, Photoelastic Analysis of An Asymmetric Gear Tooth, 2007 Society of Experimental and Applied Mechanics-SEM Annual Conference and Exposition, Springfield, USA June 3-6, 2007.