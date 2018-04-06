bakteriyel gösterge faz-düzlem analizi ile kapalı kıyısal sularda kalite izleme

Türkiye Kaş bölgesi kapalı kıyısal sularında, su kalitesinin izlenmesi için Matlab ortamında faz-düzlem analizleri ile gösterge bakteriler ve çözünmüş oksijen (DO), pH ve sıcaklık parametreleri arasındaki ilişki, 20 Eylül 2013- 8 Şubat 2014 tarihleri arası dinamik davranış dikkate alınarak incelenmiştir. Bakteriyel gösterge faz düzlem analizlerinin iyi bir izleme yöntemi sağladığı ileri sürülmüştür. Sıcaklık, DO ve pH değerlerinin bakteriyel göstergeler üzerine önemli bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bakteriyel göstergeler arasındaki ilişki aynı ölçekte “cusp” diyagramları karşılaştırılarak gözlenmiştir. Total koliform derişiminin fekal koliform (FK) derişimi ile yakın olarak ilgili olduğu gösterilmiştir.

Kapalı kıyısal alan su kalitesi bilgisi gösteriminde, ağırlıklı ortalama su kalite indeksi (WQIMP) uygun parametre grupları seçilerek kullanılmıştır. İndeks sayılarını hesaplayarak zaman içinde değişimlerin takip ve analizini sürdürmek için; FK, DO, pH, sıcaklık, bulanıklık, nitrat ve toplam askıda katı olmak üzere yedi değişkenli grup ve FK, sıcaklık, DO olmak üzere üç değişkenli grup başarı ile kullanılmıştır. Parametrelerin kalite değerleri Matlab'da kübik “Hermite” polinomu kullanılarak geliştirilen yazılımdan elde edilmiştir.



