Organik Rankine- Brayton Birleşik Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi

Bu çalışma, ara soğutmalı ve ara ısıtmalı Brayton çevriminde ara soğutucu olarak kullanılan organik Rankine çevriminin birinci ve ikinci yasa analizini içermektedir. Brayton çevriminde farklı kompresör basınç oranlarının birleşik sistem üzerindeki etkileri ve organik Rankine çevriminin ara soğutucu olarak kullanılmasının toplam sistem verimliliği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Brayton çevriminde ara soğutucu olarak kullanılan ORC’nin hangi basınç oranlarında kullanılabileceği ortaya konulmuştur. Brayton çevrimine ORC çevrimi eklenmesiyle ORC’den basınç oranına bağlı olarak, 606 kW-11795 kW güç üretimi sağlanırken bileşik sistem veriminin Brayton çevrimi verimine göre %0,2 ile %2,5 oranında arttığı belirlenmiştir. Organik Rankine çevriminin ısıl verimi ise %1-%12 arasında değişmektedir. Basınç oranına bağlı olarak organik Rankine çevriminin ikinci yasa verimi %10-%55 arasında değişmektedir. Organik Rankine çevriminde en fazla ekserji yıkımı buharlaştırıcıda meydana gelmektedir.