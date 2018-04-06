CNC lastik kalıbı işleme makine tasarımı, imalatı ve özgün NC takım yolu oluşturulması

Bu çalışmada, başta lastik sektörü olmak üzere bir çok sektörde (ayakkabı taban kalıplarının işlenmesi, medikal sektöründeki protez imalatı, havacılık, otomotiv, kuyumculuk sektörü vb.) kullanılan 5 eksen CNC prototip üretimi için mekanik tasarım, matematiksel modelleme ve yazılım algoritması gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak 5 eksen CNC lastik kalıbı desen makinesinin prototip tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Çalışmadaki amaç CNC tezgâhları ile yazı ve desenlerin 3 boyutlu karmaşık yüzeylere aktarılması işleminin gerçekleştirilmesidir. Lastik yüzeyine karakterler ve desenlerin uygun formda aktarılması için matematiksel dönüşüm algoritması geliştirilmiştir. Yazılım algoritmasında elde edilen çıktılar kullanılarak C# derleyicisi ile kullanıcılar için bir arayüz tasarlanmıştır. Algoritma çıktısı NC kodları tasarlanan prototip makinede test edilmiştir. Test sonuçlarında istenilen hassasiyette desen ve karakter işleme başarı ile gerçekleştirilmiştir.