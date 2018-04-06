Yeni bir kaos tabanlı rasgele sayı üreteci kullanan banka şifrematik cihazı tasarımı ve uygulaması

Serkan Akkaya, İhsan Pehlivan, Akif Akgül, Metin Varan

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Öz

1-Uluslararası en üst standart olan istatiksel NIST-800-22 rasgelelik testlerinden başarı ile geçmiş sayılardan şifreler üretilmiştir.



2-Kaos tabanlı benzersiz şifre üretme algoritması ile yüksek işlemci gücü gerektirmeyen sade yapıda bir şifreleme mekanizması geliştirilmiştir.



3-Sistemin şifre üretmesi kaos tabanlı dinamik bir sisteme dayanmakta olup sistemin sınırsız sayıda değişik periyodik salınımlar içermesi, genlik ve frekansının tespit edilememesi, sınırlı bir alanda değişen işaretler içermesi ve başlangıç şartlarına hassas bağımlılığı gibi özellikler dolayısıyla benzersiz şifre üretilmesi mümkün hale getirilmiştir. Yapılan donanımsal testler sonucunda şifrematik cihazınca üretilen otuz bin adet şifrenin birbirleri arasında benzerlik testleri yapıldığında; % 99,9966 oranında bir benzersizlik sağlanmıştır.