PATLAMA KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİK (AISI 430) – S235JR KOMPOZİT MALZEMELERDE PATLAYICI ORANININ MİKROYAPI VE YORULMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

ÖZET

Bu çalışmada, Ferritik paslanmaz çelik (AISI 430) ve S235JR levhalar, katı hal kaynak yöntemlerinden olan patlama kaynağı yöntemi ile iki farklı patlayıcı oranı (R=1,5-2) kullanılarak birleştirilmişlerdir. Birleştirme işlemleri sonrasında elde edilen kompozit malzemelerin birleşme arayüzeylerinde meydana gelen değişimleri görmek ve mekanik özelliklerini tespit etmek amacıyla mikroyapı, sertlik ve yorulma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan mikroyapı incelemeleri sonucunda her iki numunenin birleşme ara yüzeylerinde çok az bir dalgalanmanın meydana geldiği görülmüş, ancak daha yüksek patlayıcı oranının kullanıldığı numune arayüzeyinde ise oluşan dalgaların boylarında ve genliklerinde çok az bir artışın meydana geldiği tespit edilmiştir. Patlayıcı oranının artmasıyla beraber oluşan deformasyondan dolayı kompoziti meydana getiren malzemelerin sertliklerinde de bir artışın meydana geldiği belirlenmiştir. Kompozit malzemelere uygulanan yorulma deneylerinde ise patlayıcı oranının artmasıyla beraber kompozitlerin yorulma ömürlerinde bir azalmanın meydana geldiği tespit edilmiştir.