Mikro Frezeleme İşleminin Takım Eksen Kaçıklığı Göz Önüne Alınarak Mekanistik Modellemesi

Mikro frezeleme işlenmesi zor malzemelerden yapılan mikro parçaların hassas üretiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Malzeme işleme hızının yüksek olması ve işleme sonunda iyi yüzey kalitesi üretilmesi bu yöntemin en belirgin avantajlarıdır. Mikro frezeleme işleminin sonuçlarının tahmin edilebilmesi için ilk adım hassas bir mekanistik kuvvet modelinin geliştirilmesidir. Mikro frezelemede oluşan ortalama kesme kuvvetlerinin ilerlemeye göre değişimi makro ölçek frezelemede olduğu gibi doğrusal bir karakteristik göstermez. Bu çalışmada, kübik polinom karakteristiğine sahip ortalama kuvvet modeline dayalı bir mekanistik model geliştirilmiştir. Ek olarak mikro takımın eksenel kaçıklığı geliştirilen mekanistik modele dahil edilmiştir. Geliştirilen model ile titanyum Ti6Al4V alaşımının işlemesi sırasında tahmin edilen kuvvetlerin yapılan ölçümler ile uyumlu olduğu görülmüştür. Değişik işleme şartlarında takım eksenel kaçıklığının değeri geliştirilen model vasıtası ile araştırılmıştır.