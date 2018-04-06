Raylı sistemlerde görev çizelgeleme probleminin modellenmesi ve çözümü

Şehir içi toplu taşımacılıkta raylı sistemlerin kullanımının gün geçtikçe artması, raylı sistemlerle ilgili planlama problemlerinin önemini de artırmaktadır. Raylı sistemlerde personel maliyetlerinin işletme maliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olmasından dolayı görev ve makinist çizelgeleme problemleri üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin raylı sistem planlama sürecinde yer alan görev çizelgeleme probleminin, tüm operasyonel ve yasal kısıtlar dikkate alınarak, çok amaçlı 0-1 karma tamsayılı matematiksel modeli kurulmuştur. Önerilen matematiksel modelin amaç fonksiyonunda çalışan toplam personel sayısı, her personelin haftalık çalışma süresinin haftalık yasal çalışma süresini aşım miktarlarının toplamı ve ortalama dinlenme süresi ile gerçekleşen dinlenme süresi arasındaki en büyük fark en küçüklenmektedir. Kayseri’deki hafif raylı sisteme ait iki farklı hat için, matematiksel modelle elde edilen çözümler mevcut durum ile karşılaştırılarak önerilen modelin etkinliği değerlendirilmiştir.