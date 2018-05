Cam elyaf ile katkılandırılmış tarımsal atıklar kullanılarak üretilen lif levhaların (MDF) mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi

Çınar H., Türkiye mobilya sektörü, TSE Standard-Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 620, 30-39, 2014.

Kasal A., Diler H., Bayındır F., Demirci S. ve Kuşkun T., Alternatif panel mobilya malzemesi olarak polivinil klorür (PVC) levhaların bazı fiziksel ve mekanik özellikler açısından geleneksel malzemelerle karşılaştırılması, Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 13 (2), 228-244, 2013.

Aydın İ., Demirkır C., Çolak S. ve Çolakoğlu G., Çeşitli Ağaç Kabuğu Unlarının Kontrplaklarda Dolgu Maddesi Olarak Değerlendirilmesi, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin-Türkiye, Cilt:V, 1825-1833, 20-22 Mayıs, 2010.

Şahin B., Uğurlu H.A., Kaldırım K. ve Çırak Y., Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektör Raporu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 5-11, 2013.

Herzog B., Goodell B., Lopez-Anido R. ve Gardner D., Durability of fiber-reinforced polymer (FRP) composite-wood hybrid products fabricated using the composites pressure resin infusion system, Forest Prod. J., 55(11), 54-60, 2005.

Raftery G., Harte A. ve Rodd P., Bond quality at the FRP-wood interface using wood-laminating adhesives, International Journal of Adhesion&Adhesives, 29(2), 101-110, 2009.

Tankut A.N., Bardak T., Ulunam M. ve Bardak S., İleri mühendislik malzemelerinin orman endüstrisinde kullanımı, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13(19), 90-99, 2011.

Gündüz M., Mobilya ve ahşap esaslı levhalarda formaldehit emisyonu ve insan sağlığına etkileri”, TSE Standard-Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı: 620, 88-89, 2014.

Gürü M., Tekeli S. ve Bilici İ., Manufacturing of urea - formaldehyde based composite particleboard from almond shell, Material & Design, 27, 1148-1151, 2006.

Khanjanzadeh H., Pirayesh H. ve Sepahvand S., Influence of walnut shell as filler on mechanical and physical properties of MDF improved by nano-SiO2, J. Indian Acad. Wood Sci., 11(1), 15-20, 2014.

Acar H., Salan T., Altuntaş E. ve Alma M.H., Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE) ve Atık Pirinç Saplarından Üretilen Kompozitlerin Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta-Türkiye, 808-818, 22-24 Ekim, 2014.

Georgopoulos S.T., Tarantili P.A., Avgerinos E., Andreopoulos A.G., Koukios E.G., Thermoplastic polymers reinforced with fibrous agricultural residues, Polymer Degrade Stability, 90 (2): 303-312, 2005.

Büyükarıcı F., Yıldırım F. ve Duran B., Meyve Çekirdek Kabuklarının Polimer Ahşap Kompozit Malzeme Olarak Değerlendirilmesi, TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı, Kepez/Çanakkale-Türkiye, 1-24, 2010.

TS EN 317, Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Su İçerisine Daldırma İşleminden Sonra Kalınlığa Şişme Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara,1999.

TS EN 310, Ahşap Esaslı Levhalar-Eğilme Dayanımı ve Eğilmede Elastikiyet Modülünün Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1999.

TS 3969 EN 314-1, Kontrplak Kaplanmış-Yapışma Kalitesi Bölüm 1: Deney Metotları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1998.

Pirayesh H., Khazaeian A. ve Tabarsa T., The potential for using walnut (Juglans regia L.) shell as a raw material for wood-based particleboard manufacturing, Composites Part B: Engineering, 43(8) : 3276-3280, 2012.

Gwon J.G., Lee S.Y., Chun S.J., Doh G.H., Kim J.H., Effects of chemical treatments of hybrid fillers on the physical and thermal properties of wood plastic composites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 41(10):1491–1497, 2010.

Nourbakhsh A., Farhani Baghlani F., Ashori A., Nano-SiO2 filled rice husk/ polypropylene composites: Physico-mechanical properties, Industrial Crops and Products, 33 (1):183–187, 2011.

Pirayesh H., Khazaeian A., Using almond (Prunus amygdalus L.) shell as a bio-waste resource in wood based composite, Composites Part B: Engineering, 43(3):1475–1479, 2012.

Nemli G., Demirel S., Gümüşkaya E., Aslan M. ve Acar C., Feasibility of incorporating waste grass clippings (Lolium perenne L.) in particleboard composites, Waste Manag., 29(3):1129–1131, 2009.

Gündüz M. ve Ayan S., Melamin kaplı yonga ve lif levhalarda formaldehit emisyonu belirleme yöntemleri, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2:433-443, 2014.

Özalp M. ve Ordu M., Dolgu maddesi olarak kullanılan pet şişe tozunun (polietilentereftalat) formaldehit emisyonuna etkisi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7:251-258, 2004.

Gürü M., Atar M. ve Yıldırım R., Production of polymer matrix composite particleboard from walnut shell and improvement of its requirements, Materials&Design, 29(1):284-287, 2008.

Chang C.P. ve Hung S.C., Manufacture of flame retardant foaming board from waste papers reinforced with phenol–formaldehyde resin, Bioresource Technology, 86(2):201-202, 2003.