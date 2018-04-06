Sıcak su deniz deşarjlarının yakın alan dağılımının modellenmesi
Öz
Nükleer santrallerde ve endüstriyel tesislerde soğutma işleminin suyla sağlanmasıyla atık termal su açığa çıkar. Alıcı ortamdan daha yüksek sıcaklıkta bulunan kontrolsüz atık su, alıcı ortam ekosisteminin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olur. Bu çalışmada sıcak atık suyu yakın alan dağılımları modellenecek, kirlilik bulutlarının davranışları incelenecektir. Bu amaçla CORMIX (CORMIX2) ve Visual Plumes yazılımları kullanılacaktır. Çeşitli parametrelerin (deşarj debisi, difüzör uzunluğu, delik detayları, denizel akıntı) yakın alan dağılımına etki derecelerini belirlemek için hassasiyet analizleri yapılmış, her iki modelin parametrelere karşı hassiyetleri de karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma varsayımsal olsa da, gerçekçi sonuçlar elde edebilmek için gerçek bir denizel alanın özellikleri kullanılmıştır. Bu amaçla Samsun denizel alanına yaz mevsimi koşullarında CORMIX (CORMIX2) ve Visual Plumes yazılımları uygulanarak sıcak atık suyun yakın alan dağılımları modellenerek parametrelerin etkileri tartışılmıştır.
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