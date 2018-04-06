Doğu Karadeniz kıyılarında balıkçı barınaklarının sığlaşması
Öz
Doğu Karadeniz Bölgesinde, Karadeniz Sahil Yolunun inşası 2007 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda, kıyı erozyonunu engellemek ve yolu korumak amacıyla T-mahmuz grupları inşa edilmiş ve balıkçı barınağı ıslah çalışmaları yapılmıştır. Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında balıkçılık yer aldığından balıkçı barınağı ve çekek yerleri oldukça fazla kullanılmaktadır. Bölgedeki akarsuların taşımış olduğu katı maddeler, balıkçı barınaklarında sığlaşma problemi doğurmakta olup, bu durum barınakların verimli kullanımını engellemektedir. Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Rize ve Trabzon illeri sınırları içerisinde bulunan 8 adet balıkçı barınağı ve çekek yeri belirlenmiştir. Belirli yıllarda yapılan ölçüm çalışmaları sonucu elde edilen değerler kullanılarak eş derinlik eğrileri oluşturulmuştur. Eş derinlik eğrileri vasıtasıyla balıkçı barınaklarının sığlaşma durumları irdelenmiştir.
Shoaling of fishery harbours in the Eastern Black Sea region
ABSTRACT: In the Eastern Black Sea Region, within the context of Black Sea Coastal Highway, which was finished in 2007, T-groin groups were built and fishery harbour rehabilitation work was carried out in order to prevent coastal erosion and protect the road. Among the most important livelihoods of the region are fishing where fishery harbours and launches have been used extensively. The sediments carried by the streams in the region have resulted in shoaling of fishery harbours, which prevents efficient use of the harbours. In this study, 8 fishery harbours and harbour launches located in the Rize and Trabzon, the Eastern Black Sea region, have been studied with the context of shoaling. After the measurement studies carried out for various time intervals, contours were formed by using the values obtained and by using these curves, shoaling conditions of these structures were investigated and analyzed.
[1] İlgili yazar: veli.sume@erdogan.edu.tr / Tel: 0 464 223 75 18 / 1252
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