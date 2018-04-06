Doğu Karadeniz kıyılarında balıkçı barınaklarının sığlaşması

Yazarlar Hakkında

Veli Süme

http://www.erdogan.edu.tr

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik ABD

Türkiye

* Hidrolik, Kıyı ve Liman Mühendisliği.

* Kıyı Araştırmaları,

* "T" Mahmuzlar,

* Açık Kanallar,

* Hidrolik Köprüler.

* Oyulma ve Dolma Problemleri

* Yenilenebilir Enerji Kaynakları

* Su DeğirmenleriVerdiği Dersler • Mühendislik Mekaniği,



• Ölçme Bilgisi (Topografya),



• Yapı Statiği 1-2



• Mekanik-Statik



• Su Yapıları,



• Akışkanlar Mekanşiği,



• Hidrolik-Hidroloji,



• Su Temini ve Atık Sular,



• CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım)











Bulunduğu Görevler 1. 1980-1982 Yapı Merkezi A.Ş. Paşaköy Fb. İnş. Şantiyeciliğ, İSTANBUL.



2. 1985-1989, MEB, Mimar Sinan End. Mes. Lisesi, Bölüm Başkanlığı, RİZE.



3. 1995-1998, KTÜ, RMYO, Tek. Prog. Böl. Bşk. ,/ RİZE.



4. 1991, Yurt Dışı (9 ay) YÖK Dünya Bankası Bolton / İNGİLTERE.



5. 1992, YÖK Dünya Bankası , (Araştırma) Avrupa Ülkeleri (Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre).



6. 1987-2005, Konut Yapı Kooperatifi Başkanlıkları, Tic.San.Md.lüğü, RİZE.



6. 1995-1998 Rize Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, RİZE.



7. 1993–……. KTÜ- RÜ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Görevli Öğr. Gör. / RİZE.



8. 2003-2004 Rize Meslek Yüksekokulu Öğrenci Disiplin Soruşturmacılığı, RİZE.



9.1995-1998 KTÜ, Rize Meslek Yüksekokulu Tek.Programlar Bölüm Başkanlığı, RİZE.



10. 2008-....?, Yapılarda Hasar Tespiti Bilir Kişiliği, RİZE.



11. 2011 Rize Meslek Yüksekokulu Öğrenci Disiplin Soruşturmacılığı, RİZE.



12. 03.03.2010 RÜ, Rize Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojileri ABD'a Yrd.Doç. olarak atanma, RİZE .



13. 10.06.2011- 10.06.2012, RÜ, Rize Meslek Yüksekokulu İnşaat (İnşaat Teknolojileri - Yapı Denetimi ) Bölüm Başkanlığı,RİZE.



14. 06.06.2012, RTEÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Hidrolik ABD'a Yrd. Doç. olarak atanma, RİZE.



15.10.06.2012-.......?, RTEÜ, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına atanma, RİZE





Aldığı Ödüller 1. 1979-1982, Başarılı Çalışma Ödülü, Yapı Merkezi A.Ş. İSTANBUL.



2. 1980 THK, Havacılık ve Paraşütçülük Başarı Belgesi, İnönü, ESKİŞEHİR.



3. 1984 MEB Bölüm Kurma ve Yönetim Kursu Başarı Belgesi Beşevler ANKARA.



4. 1985 MEB Atelye Yönetim Kursu Başarı Belgesi Ortaköy, İSTANBUL.



5. 1988 MEB Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgisayar Programcılığı Başarı Belgesi, RİZE .



6. 1988 MEB Ders Denetim Teşekkür Belgesi, ETÖGM, ANKARA.



7. 1993 YÖK Dünya Bankası CAD Kursu Başarı Belgesi, (Sertificate of Training, SUN Workstation Sparcstation IPC Operating System and ARRIS B&D Software, OHRA Corparation, ANKARA.



8. 1993 YÖK Dünya Bankası Donanım Kursu Başarı Belgesi, (Calcomp Product Training Sertificate, Budde Int. Inc. ANKARA.



9. 1996 YÖK Dünya Bankası Unix İşletim Sistemi ve AutoCAD Kursu Başarı Belgesi.(Cem Dış Ticaret), ANKARA.



10. 1996 YÖK Dünya Bankası Bölüm Başkanları Semineri Başarı Belgesi, İskenderun, HATAY.Üyelikleri 1. İFSAK İstanbul Fotoğraf Amatörleri Kulübü, İSTANBUL.



2. RİFSAD Rize Fotoğraf Sanat Derneği, RİZE.



3. Karadeniz Yazarlar Birliği, 1995, RİZE.



4. KOZDER, Kozdere Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, 2000 İSTANBULYayın-Makaleler 1. SÜME. Veli., Deniz Yapılarının Dinamik Projelendirilmesi ve Stabilite ETüdü, Yüksek Lisans Tezi,KTÜ, Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Hidrolik ABD, 1992, TRABZON



2. SÜME. Veli., Köprü Ayakları Civarındaki Değişimlerin Etüdü, Doktora Tezi, KTÜ, Müh. Mim. Fak. İnş. Müh. Hidrolik ABD, 1996, TRABZON



3 19-21 Eylül 1994, SÜME, V., ÖNSOY, H., YÜKSEK, Ö., “Liman Mendireklerinin Projelendirilmesi”, Bildiri, Celal Bayar Üniversitesi, 1. Ulusal İnşaat ve Çevre Sempozyumu, Salihli, MANİSA



4 10-11 Nisan 1995, SÜME, V. YÜKSEL, İ., ÖNSOY, H., YÜKSEK, Ö., “Doğu Karadeniz Bölgesi Taşkınları ve Köprülerimiz”, Bildiri, Balıkesir ünv. III. Balıkesir Müh.-Mim. Sempozyumu, BALIKESİR



5. 18-20 Eylül 1995, YÜKSEL, İ., SÜME, V., ÖNSOY, H., YÜKSEK, Ö., “Hidrodinamik Dengenin Bozulmasının Çevre üzerindeki olumsuz Etkileri” Bildiri, Atatürk Ünv., Müh.-Mim. Fak., çevre Sempozyumu, ERZURUM



6. 25-29 September 1995, SÜME, V., ÖNSOY, H., YÜKSEK, Ö., “Dynamic Design of Breakwaters”, Bildiri Fourth ınternational Conference on Coastal & Port Engineering in Developing Countries, COPEDEC IV, Rio de Janeiro, (BRASIL) BREZİLYA



7. 15-16 Mayıs 1997, GÜNER, M.S., SÜME, V., YÜKSEL, İ., KARASU, S., “Doğu Karadeniz Bölgesi Dolgu alanlarındaki Yapıların Temel ve Bodrum Katlarındaki Rutubet Problemleri” Bildiri, Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yalıtım 97, ELAZIĞ



8. 16-21 Eylül 1998, SÜME, V., TURAN, M.U., “Doğu Karadeniz Bölgesinde Resmi ve Özel Kurumların Yaptıkları Kıyı Koruma Çalışmaları, ODTÜ Kıyı ve Liman Sem., Bildiri. ANKARA



9. 1998, SÜME, V., Andon İçmesuyunun Su Kalitesi Etüdü, Ekoloji Dergisi, İZMİR



10. YÜKSEL, İ., SÜME, “Doğu Karadeniz Bölgesinde Meydana gelen Erozyonların Kıyı Boyu Sediment Miktar ve Dağılımına Etkisi” Bildiri, ” 1. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, SAMSUN.



11. 19-21 Kasım 1998, SÜME, V., TURAN, M.U., “Yapımına Yeni Başlanan Rize Yat Limanının Kıyı ve Çevre Etkileşimi” 2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, MERSİN.



12. 2000, SÜME, V., “ Karadeniz Duble Otoyolu Kapsamında Rize'de İyidere-Çayeli Arasında Yapımı Devam Eden Karayolu Köprülerinin Kıyı Çizgisi Değişimine Etkileri ” 3. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, ÇANAKKALE.



13. 2002, SÜME, V., “ Rize Sahilinde İyidere-Çayeli Arasında Yapılan "T" Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi ” 4. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, ANTALYA.



14. 27-31 September 2003, SÜME, V.,“ The Study Of T Groins Rize Çayeli for Coastal Protection ”, Bildiri Sixt International Conference on Coastal & Port Engineering in Developing Countries, COPEDEC VI, Colombo, SRİ LANKA (SEYLAN)



15. 2005, SÜME, V., “ ” 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, BODRUM / MUĞLA.



16. 25-28 Ekim, 2007, SÜME, V., “İyidere Çayeli Arasındaki “T” Mahmuzların Kıyı Koruma Açısından İncelenmesi” 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR



17. 10-14 November 2009, Karasu, S., CEYLAN, Y., Güner, M.S., SÜME, V., "İnvestigation of Beaches Suitable for Nourishment in Rize Province, Turkey, Med COAST 09, Sochi, Russia



18. 02 Nisan, 2010, SÜME, V., “Rize de Sel ve Heyelan Gibi Doğal Afetler“ YÖK Başkanlığının 15.03.2010 ve 301/9251 sayılı yazısına karşılık bilgilendirme, RİZE



19. 1995-.........? Döner Sermaye çalışmaları, Rize-Artvin Bölgesi, Beton Test Raporları, Devam Ediyor, Rü RMYO, RİZE.



20. 1994-.........? " Trabzon-Çarşıbaşı-Rize-Artvin-Kemalpaşa-Sarp Arasındaki 2000 Adet Su Değirmenlerinin Fizibilite Etüdü", Devam Ediyor, RİZE.



20. SÜME , V., KOCYIGIT, Necati., KÖSOĞLU, Hüseyin., AYDIN, Mehmet., "DETERMINATION OF THE POTANTIAL OF ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION THROUGHH WATER MILLS IN GUNEYSU, RIZE AND MICRO-HYDROELECTRICAL POWER PLANT SELECTION",2nd International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, 4-7 July 2010 Ankara, TURKEY.



21.6.SÜME, V., ""Trabzon-Tirebolu-Erzincan Demiryolu Hattı Çalıştayı", Giresun Üniversitesi, 17.02.2012, GİRESUN.











ARAŞTIRMA PROJELERİ



1. Önsoy, H., SÜME, V., Doğu Karadeniz Bölgesi Hidrolik Kıyı Köprüleri. KTÜ, 1994, TRABZON



2. SÜME , V., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Deniz Seviyesi Ölçümü", Araştırma Projesi, 3 Yıl Süreli, ODTÜ Destekli, 2003 te başladı, 2006 da bitti. Veri alımı devam ediyor. RİZE



3. SÜME , V., "T Mahmuzlar Arasında Malzeme Granülometrisinin Değişiminin İncelenmesi", Araştırma Projesi, 1 Yıl Süreli, LİMAK Destekli, Haziran 2003 RİZE



4. SÜME , V., "Of-Kıyıcık Sahili Kıyı Çizgisi Değişimi Etüdü", Araştırma Projesi, 1Yıl Süreli, OF Bel. Destekli, Ekim 2004. RİZE.



5. SÜME , V., "Rize'de Deniz Seviyesi Ölçümü", Bilimsel araştırma Projesi 8BAP), RÜ, Rize MYO, 2010, RİZE







KİTAPLAR



1. SÜME, V., Şiir Kitabı (1), 120 Sayfa, Rüzgar Gülü, 1995, RİZE



2. SÜME, V.,ÇEBİBAL, H., SARI, Y., Bilgisayar Ders Notları, Özlem Ofset, 210 sayfa 1996, RİZE.





3. SÜME, V., CAN, M., ÇEBİBAL, H., Başlangıçtan İleri Seviyeye BİLGİSAYAR, Yardımcı Ders Kitabı, Eser Yayıncılık, 371 sayfa 1999, RİZE.





4. SÜME, V., Ölçme Bilgisi (Topografya), Yardımcı Ders Kitabı, 353 sayfa, Birsen Yayınevi, 1998, İSTANBUL



5. SÜME, V., GÜNER, M.S., Genel İstatistik, Yardımcı Ders Kitabı, Birsen yayınevi, 245 sayfa, 1999, İSTANBUL.





6. SÜME, V., GÜNER, M.S., Yapı Malzemesi ve Beton, Aktif Yayıncılık, 315 sayfa, 1999, İSTANBUL



7. SÜME, V., Bilgisayar, Yardımcı Ders Kitabı, 343 sayfa, Karadeniz Kitabevi, 2003, RİZE.





8. SÜME, V., Şiir Kitabı (2), "Ateşte Açan Güller",136 sayfa, Çamlıca Basın Yayın Dağıtım A.Ş. 2007, İSTANBUL.



