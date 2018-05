Yalıtkan sıvıların delinme deneylerinde kullanılan farklı elektrot sistemlerinin SEY ile elektrik alan incelemesi

Kocatepe, C., Arıkan, O., Taslak, E., ve Kumru, C. F., Yüksek Gerilim Tesislerinde Kullanılan Yalıtkan Yağların Delinme Dayanımı Analizi, 5. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK), 156-160, 2013.

Baur, M., Pompili, M., and Bartnikas, R., A., Comment on the Test Methods for the Breakdown Voltage of Dielectric Liquids, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 19 (5), 1482-1484, 2012.

Baur, M., Calcara, L., and Pompili, M., Scatter Reduction of the 50-60 Hz Breakdown Voltage Test for Insulating Liquids, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 22 (5), 2401-2407, 2015.

Lu, W., and Liu, Q., Effect of Cellulose Particles on Streamer Initiation and Propagation in Dielectric Liquids, IEEE 11th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM), 939-942, 2015.

Zhang, J., Li, J., Huang, D., Zhang, X., Liang, S., and Li, X., Influence of Nonmetallic Particles on the Breakdown Strength of Vegetable Insulating Oil, IEEE Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (CEIDP), 609-612, 2015.

Tao, Z., Yunpeng, L., Fangcheng, L., and Ruihong, D., Study on Dynamics of the Bubble in Transformer Oil under Non-Uniform Electric Field, IET Science, Measurement & Technology, 10 (5), 498-504, 2016.

Góngora-Nieto, M. M., Pedrow, P. D., Swanson, B. G., and Barbosa-Cánovas, G. V., Impact of Air Bubbles in a Dielectric Liquid When Subjected to High Field Strengths, Innovative Food Science & Emerging Technologies, 4 (1), 57-67, 2003.

Berg, G., Lundgaard, L. E., Becidan, M., and Sigrnond, R. S., Instability of Electrically Stressed Water Droplets in Oil, Proceedings of 14th International Conference on Dielectric Liquids, IEEE, 220-224, 2002.

Yilmaz, H., and S. Guler., The Effect of Electrode Shape, Gap and Moisture on Dielectric Breakdown of Transformer Oil, 12th International Conference on Conduction and Breakdown in Dielectric Liquids, IEEE, 354-357, 1996.

ASTM: American Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of Insulating Liquids Using VDE Electrodes, ASTM D1816-12, 2012.

ASTM: American Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage of Insulating Liquids Using Disk Electrodes, ASTM D877-02, 2007.

Al-Arainy, A. A., Qureshi, M. I., and Malik, N. H., Fundamentals of High Voltage Engineering, Academic Publishing and Press, Riyadh, 2005.

Wang, X., Partial Discharge Behaviours and Breakdown Mechanisms of Ester Transformer Liquids Under ac Stress, Ph.D. Dissertation, the University of Manchester, in the Faculty of Engineering and Physical Sciences, Manchester, 2011.

Yuliastuti, E., Analysis of Dielectric Properties Comparison Between Mineral Oil and Synthetic Ester Oil, Master Dissertation, Delft University of Technology, in Electrical Engineering, Delft, 2010.

Kuffel, E., Zaengl, W. S., Kuffel, J., High Voltage Engineering Fundamentals. Newnes, New York, 2000.

Wadhwa, C. L. High Voltage Engineering. New Age International, New Delhi, 2007.

Sadiku, M. N. O., A Simple Introduction to Finite Element Analysis of Electromagnetic Problems, IEEE Transactions on Education, E-32 (2), 85 – 93, 1989.

Wang, X,. Partial Discharge Behaviours and Breakdown Mechanisms of Ester Transformer Liquids Under AC Stress, Ph.D. Dissertation, the University of Manchester, in the Faculty of Engineering and Physical Sciences, Manchester, 2011.

Kalenderli, Ö., Kocatepe. C., Arıkan, O., Çözümlü Problemlerle Yüksek Gerilim Tekniği. Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005.