Tek rotorlu bir wankel motorunda farklı emme penceresi geometrilerinin performans ve emisyonlara etkisi
Öz
Bu çalışmada, Wankel motorunun farklı emme penceresi açılma kapanma zamanlamaları ile alanlarının performans ve emisyonlara etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde Mazda firmasının son olarak ürettiği 13B - MSP (Multi-Side Port) Renesis Wankel motoru kullanılmıştır. Döner pistonlu motorlar arasından bu motorun kullanılmasındaki amaç, gerek parça teminindeki kolaylık, gerekse boyutlarının yapılacak deneyler için ölçüm aletlerinin kullanımında uygun ve yeni nesil bir motor olmasıdır. Orijinalinde çift rotorlu olan 13B -MSP motorunda birincil (primary), ikincil (secondary) ve yardımcı (auxiliary) olarak isimlendirilen ve hıza bağlı olarak devreye giren üç adet emme penceresi bulunmaktadır. Tek rotorlu araştırma motoruna dönüştürülmüş olan deney motorunda ise iki tip emme penceresi bulunmaktadır. Bunlar; ikincil ve yardımcı emme pencereleridir. Deney motorunda, farklı yük ve devirlerde her iki pencere için aynı yük ve hız koşullarında deneyler yapılmış ve performans, emisyonlar ve silindir içi basınç eğrileri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre özgül yakıt tüketimi bakımından ikincil emme penceresi, THC ve NO emisyonları açısından ise yardımcı emme penceresinin kullanılması uygun olduğu görülmüştür.
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