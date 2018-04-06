Rasemik Propranololün Biyokatalitik Derasemizasyonuna Ses Ötesi Dalga ve Tepkime Parametrelerinin Etkisi

Farmasötik açıdan önem taşıyan, özellikle kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan β-blokerlar kiral maddelerdir. β-blokerların enantiyomerleri çoğunlukla farklı farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklere sahiptir. Bu nedenle β-bloker enantiyomerlerinin ayrı ayrı kullanılması önem kazanmıştır. Bu çalışmada; yaygın olarak kullanılan β-blokerlardan biri olan propranololün enantiyomerik saflıkta üretimi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Rhizopus oryzae CBS 111718 mikroorganizması kullanılarak biyokatalitik derasemizasyon ile enantiyomerik saflıkta propranolol üretimi incelenmiştir. R. oryzae mikroorganizması ile farklı tepkime parametrelerinin (hücre parçalama yöntemi, substrat derişimi, tepkime ortamının pH’ı, süre gibi) tepkimeye etkisi incelenerek en uygun çalışma koşullarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Tüm bu denemeler sonucunda en yüksek enantiyomerik aşırılık (% ee) ve dönüşüm (% C) değerleri; pH 7 olan tampon ortamında, 3 mM substrat derişiminde, 10 dakika ses ötesi dalga (SÖD) uygulandığı koşulda, 6 gün sonunda % ee=28,4; % C=60,2 olarak bulunmuştur.