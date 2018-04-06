Taş yığma camilerin sismik yük kapasitelerinin değerlendirilmesi
Öz
Kültür varlığı olarak öneme sahip tarihi yapılar içerisinde bulunan camilerin, gelecek nesillere güvenle aktarılması için, bu tür yapıların deprem yükleri altındaki davranışlarının iyi bilinmesi, bu davranışa uygun hesap modellerinin geliştirilmesi, dayanımlarının güvenilir bir şekilde belirlenmesi ve yetersiz durumlarda gerekli müdahale yöntemlerinin tarihi dokuyu ve ruhu zedelemeden uygulanması gerekir. Bu çalışmada kültür varlığı olarak tescillenmiş Erzurum Lala Paşa Camisi’nin statik ve dinamik yükler altındaki davranışı sonlu eleman yöntemiyle incelenmiştir. Yapının taşıyıcı eleman ve malzeme özelliklerini belirlemek için literatürde mevcut yığma malzeme modelleri incelenerek teorik bir yaklaşım ortaya konulmuştur. 1992 Erzincan Depremi kaydı kullanılarak gerçekleştirilen dinamik analizler neticesinde belirlenen yanal yük taşıma kapasitesinin kestirilmesinde deprem yönetmeliğinde ve literatürde önerilen bağıntıların yeterliliği irdelenmiştir. Mevcut hesap yöntemlerinin tarihi yığma camilerin yanal yük dayanımlarının belirlenmesinde bazı değişikliklerle birlikte kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, Erzincan depreminin bu tür yapılar için oldukça yıkıcı şiddette bir deprem olduğu belirlenmiştir.
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