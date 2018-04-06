Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak bölgesinde meydana gelen mikroyapılar
Öz
Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynak tekniği (SKK) ile birleştirilmesi oldukça yenidir ve konu hakkında literatür de çok fazla çalışma yer almamaktadır. Ayrıca metallerin aksine plastiklerin SKK ile birleştirilmesi, plastiklerin termal ve viskoelastik davranışına bağlı olarak sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma da; PE levhalar SKK ile birleştirilmiş ve kaynak sonrası birleştirme bölgesinden alınan numuneler üzerinde SEM incelemeleri gerçekleştirilmiştir. PE levhalar üzerinde yapılan SEM incelemelerinde; birleştirme ara yüzeyi olarak adlandırılan ve metallerdekine benzer şekilde kaynak bölgesinde ITAP benzeri bir yapı ile karşılaşılmıştır. Kaynak bölgesinde oluşan yapının, ısının ve kaynak takımının etkisine göre dört bölgeye ayrıldığı ve bu bölgede meydana gelen karışım ve yapının kaynak mukavemeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir.
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