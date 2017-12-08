Sıcak İzostatik Preslemenin A356 Alaşımının Metalürjik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Döküm yöntemi kullanılarak üretilen ürünlerin içyapısında gaz boşluğu ve çekinti meydana gelmesi sıkça karşılaşılan döküm kusurları arasında yer almaktadır. Söz konusu gaz boşluğu ve çekintiler ürünün mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkileyerek faydalı kullanım ömrünü azaltan bir etki meydana getirmektedir. Bu durum özellikle alüminyum ve alüminyum alaşımlarını kullanarak ürün üreten firmalar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kusurların giderilmesi için farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilen gaz giderme işlemleri ve üretim proses optimizasyon çalışmaları yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmada mevcut durumlarda kullanılan iyileştirme uygulamalarına alternatif takipçi işlem adımı olarak Sıcak İzostatik Pres (Hot Isostatic Press; HIP) uygulaması denemelerine ait detaylar yer almaktadır. Çalışma kapsamında A356 alaşımı kullanılarak açık atmosfer döküm ile elde edilen numunelere üretim aşamalarının farklı noktalarında HIP prosesi uygulanmıştır. Uygulama sonrası numunelerin mekanik ve metalürjik özelliklerinde meydana gelen değişiklikler incelenerek elde edilen bulgular ortaya konmuştur.