KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA ÖZNİTELİK TABANLI GİZLİLİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNTEMİ
Öz
Kişisel veriler öncelikli olarak korunması gereken hassas bilgi varlıklarıdır. Bugüne kadar kişisel verilerin korunabilmesi için gizliliği koruyan kurallar, rehberler ve tasarımlar geliştirilmiştir. Özellikle son zamanlarda Gizlilik Etki Değerlendirmesi yöntemleri Avrupa ülkelerinde büyüyen bir ilgiyle geliştirilmektedir. Bununla birlikte gelişen bilgi teknolojileri bu düzenlemeleri yetersiz bırakmaktadır. Bu çalışmada kişisel verilerin korunması amacıyla öznitelik tabanlı yeni bir Gizlilik Etki Değerlendirmesi yöntemi önerilmektedir. Çalışma, kişisel verilerin korunması alanında genel yaklaşım olan verilerin bütününü değerlendirmek yerine öznitelik bazında veri setinin gizlilik etkisini değerlendirmeye dayalıdır. Öznitelik bazında hesaplamalar ile kişisel verilerin daha hassas ve gizli kalması gereken bölümleri belirlenebilecek ve gizlenebilecektir. Gizlilik etki değerlendirme hesaplamaları için veri homojenliği yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmanın çıktısı gizlilik etkisine göre gruplanmış veri öğeleridir. Önerimize göre daha homojen veri daha hassas veridir ve gizliliği daha önemlidir. Önerilen yöntem iki farklı veri kümesi üzerinde test edilmiş ve elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Çalışmamızın en önemli bulgusu gizli görünmeyen niteliklerin nitelik birleştirme sonrası gizli olabilmesidir.
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