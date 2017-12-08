Bulanık Karar Verme Teknikleri İle CBS Destekli Konut Memnuniyeti Araştırması

Konut memnuniyeti araştırmalarında genellikle anket uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesine odaklanan çalışmaların varlığı dikkat çekmektedir. Ancak ankete dayalı bu çalışmaların mekansal karşılıklarına yönelik modelleme eksikliği nedeni ile planlamada karar verme süreçlerine yönlendirici bir katkı sağlanamamaktadır. Bu çalışmada bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri (Bulanık DEMATEL+ Bulanık TOPSIS) kullanılarak, iki farklı TOKİ toplu konut bölgesinde konut memnuniyetinin değerlendirilmesine yönelik bir model oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar geoistatistik analiz yöntemleri ile Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli tematik harita üzerinde görsel hale getirilmiştir. Toplu konut bölgeleri arasındaki memnuniyeti etkileyen faktörler ve mekansal karşılıklarına yönelik bulanık bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir.