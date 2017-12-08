kablosuz algılayıcı ağlarda hedef kapsama problemi için algılayıcı dağıtımı ile ağın yaşam süresinin optimizasyonu

Kablosuz Algılayıcı Ağ (KAA)’lar için hedef kapsama problemi alandaki tüm hedeflerin etkin olarak izlenebilmelerini ifade ederken, algılayıcıların dinamik bir şekilde dağıtımları yapılarak ağın yaşam süresinin optimize edilmesi ise bu hedeflerin izlenmelerindeki sürekliliği ifade eder. Dolayısıyla, KAA’ların oluşturulmasında ilgili hedef kümelerini izleyen algılayıcı düğümlerin yaşam sürelerinin optimizasyonu ağın yaşam süresinin uzatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. KAA’ları oluşturan her bir algılayıcı düğümün sınırlı miktarda pil ömürleri bulunur. Algılayıcıların kendi aralarındaki iletişimleri ve alandaki hedef kümelerini algılamaları neticesinde yaşam süreleri gittikçe azalır. Nihayetinde aktif durumda olan algılayıcı düğümün enerjisinin tümüyle tükenmesi o düğümün pasif moda geçerek herhangi bir hedefi algılayamamasına neden olur.

Bu makaledeki amacımız; hedef kapsama problemindeki kapsama gereksinimi karşılanabilecek şekilde ağın yaşam süresinin üst sınırını matematiksel olarak hesaplayarak maksimuma optimize etmektir. Bu süreçte, hedeflerin sürekli olarak takibini sağlamak amacıyla alandaki tüm algılayıcı düğümlerin etkin olarak dinamik dağıtımları yapılarak optimum yaşam süresine sahip düğümler ile hedeflerin taranması sağlanır. Bu amaç ile algılayıcı düğümlerin dinamik dağıtımlarını yapmak için meta-sezgisel olan Elektromanyetizma – Benzer (EM) algoritması kullanılarak yeni bir algoritma geliştirilmiştir. Önerilen bu algoritma ile ağın ulaşılan yaşam süresi Yapay Arı Kolonisi (ABC) ve Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) algoritmaları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı sonuçlar; diğer algoritmalara göre önerilen algoritmanın düğümlerin enerji tüketimlerini azaltarak ağın yaşam süresini daha iyi optimize ettiğini yapılan simülasyonlar ile göstermiştir.