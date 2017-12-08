Çelik fiber katkılı etriyesiz betonarme kirişlerin davranışı
Öz
Çelik fiber katkısı betonarme elemanlarda çatlak kontrolü amacıyla yaygın olarak kullanılmakla birlikte bu konudaki çalışmaların azlığı sebebiyle taşıyıcı elemanlarda donatı takviyesi olarak kullanımı sınırlıdır. Sunulan çalışmada çelik fiber katkısının etriyesiz betonarme kirişlerin eğilme davranışına olan etkileri deneysel ve analitik olarak incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmada düşük ve yüksek boyuna donatı oranına sahip iki grup basit mesnetli kiriş imal edilmiştir. Her bir gruptaki kirişler %0, %0.5, %1.0 ve %1.5 çelik fiber oranına sahip olup toplam sekiz kiriş açıklık ortasına uygulanan yük altında test edilmiştir. Düşük boyuna donatı oranına sahip kirişlerde çelik fiber katkısı eğilme kapasitesini %50'ye yakın oranlarda arttırmış, ancak deformasyonların tek bir çatlakta toplanması sebebiyle boyuna donatıda kopmaya yol açarak çelik fiber katkısız kirişe göre daha az yerdeğiştirme yapmasına sebep olmuştur. Yüksek boyuna donatı oranına sahip kirişlerde ise çelik fiber katkısı etriye görevi görerek kesme göçmesini önlemiştir. Her iki grupta da artan çelik fiber oranı çatlak dağılımını etkilemekle birlikte davranışta önemli bir farklılığa yol açmamıştır. Kirişlerin analitik modellendiğinde literatürde yaygın kullanılan ve çatlakta çelik fiberlerin taşıdığı çekme gerilmesini sabit kabul eden yaklaşımın güvenli tarafta olmakla birlikte kapasitenin olduğundan düşük hesaplanmasına yol açtığı, çekme gerilmelerini çatlak genişliği ile ilişkilendiren daha karmaşık modellerin daha iyi sonuç verebilecekleri görülmüştür.
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