İÇ MEKÂN KONUM TESPİTİNDE SİNYAL HARİTASININ KÜÇÜLTÜLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ
Öz
İç mekân konum tespitinde farklı yaklaşımlar geliştirilmiş olsa da mekânın “parmak izi” adı verilen sinyal haritasını kullanan yöntemler popülerliğini korumaktadır. Bu yöntemlerin; ekstra bir maliyet gerektirmemesi ve hali hazırda kurulmuş olan Kablosuz Erişim Noktalarını (KEN) kullanması en önemli avantajlarından biridir. Bu sistemlerde konum tespiti: (i) sinyal haritasının oluşturulması ve (ii) bu harita üzerinden kişinin konum tespitinin yapılması şeklinde iki aşamadan oluşmaktadır. Sinyal haritasını oluşturmak için kullanılan KEN sayısı ve konumu; sistemin maliyetini, konumlandırma doğruluğunu ve çalışma hızını etkileyen önemli faktörlerdir. Bu çalışma ile konumlandırma doğruluğundan ödün vermeden, daha düşük maliyetli ve daha hızlı bir sistemin oluşturulması için etkisiz KEN’leri eleyen bir küçültme yöntemi önerilmektedir. Bu amaçla başarılı bir boyut azaltım yöntemi olan Temel Bileşen Analizi (TBA) yöntemine başvurulmuştur. Önerilen yaklaşım, küçültülmüş sinyal haritası ve kullanıcının seçtiği üç farklı makine öğrenme yöntemini (K-En Yakın Komşuluk, Destek Vektör Makineleri, Doğrusal Ayırtaç Analizi) kullanan bir konumlandırma modelinden oluşmaktadır. Uygulama sonucunda, KEN sayısı %70 azaltılmış modelin, K-En Yakın Komşuluk yöntemi kullanıldığında %91 doğrulukla ve sinyal haritası küçültmesi yapılmamış modele göre ortalama %75 (test süresi üzerinden) daha hızlı bir şekilde kişinin konumunu tespit edebildiği görülmüştür.
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