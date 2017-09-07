Ot Toplama Tırmığı Montaj İşleminde Çalışma Duruşlarının Anybody Modelleme Sistemi ile Analizi

Firmaların ürün kalitelerini arttırmaları ve aynı zamanda ürün maliyetlerini düşürebilmeleri için imalat süreçlerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Ürünün kalitesini ve üretim maliyetini etkileyen unsurlardan en önemlisi çalışanlardır. Çalışanları etkileyen çalışma koşullarının incelenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, üretim süreçlerinde yapılacak iyileştirmelerde önemli rol oynamaktadır. Çalışma sırasında tekrarlanan ve uzun süreli çalışma duruşları, çalışanın vücudunda çeşitli şiddetlerde zorlanmalara ve zamanla kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına (KİSR) neden olabilmektedir. KİSR, çalışanın performansını ve iş verimini olumsuz etkilemektedir.

Çalışma pozisyonları RULA, REBA, NIOSH, OWAS vb. gözlemsel yöntemler ile analiz edilebilmektedir. Bunların yanı sıra insan vücudunu biyomekanik esaslara göre inceleyerek eklem reaksiyon kuvvetlerine göre değerlendirme yapılmasına olanak sağlayan yazılımlarla da analiz yapılabilmektedir. Bu çalışmada, tarım aletleri üreten bir işletmede ot toplama tırmığı montajında görülen duruş bozuklukları, insan vücudunun biyomekanik esaslara göre analizini sağlayan Bilgisayar Destekli Ergonomi (BDE) Yazılımı AnyBody Modelleme Sistemi (AMS) ile incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda çalışma esnasında oluşan duruş bozukluklarını gidermek amacıyla yeni bir montaj ünitesi tasarımı önerilmiştir.