HAFİF TİCARİ TAŞITLARDA MALİYET AZALTMA AMAÇLI AYNA MAHRUTİ MALZEMESİ İYİLEŞTİRMESİ

Yazar Hakkında

Cemal Baykara

http://web.itu.edu.tr/baykaracem

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Gümüşsuyu / İstanbul

Türkiye

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Cemal BAYKARA (TC Kimlik: 47404160602)

Doğum Tarihi: 03/10/1966

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Makina Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1989

Y. Lisans

F.B.E.Makina-Konstrüksiyon

İstanbul Teknik Üniversitesi

1992

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

F.B.E.Makina- Konstrüksiyon

İstanbul Teknik Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : “Pnömatik Olarak Tahrik Edilen Bir Robot Kolunda Uygun Konum Kontrolünün Araştırılması” Prof.Dr. Aybars ÇAKIR

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışmanı : “Hidrolik Supap Ayarlı Motorlardaki İtici Sisteminin Modelinin Oluşturulması ve Simülasyonu” Prof.Dr. Aybars ÇAKIR

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi

1990-1992

Ar.Gör.

Ecole Polytechnique de Montreal, Universite de Montreal

1992-1993

Dr.Ar.Gör.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi

1993-2003

Yard.Doç.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi

2003-2009

Doç.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi

2009-

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. RTMFLOT, Ecole Polytechnique de Montreal, Optimum Reçine Giriş Bölgesi Tespiti.

2. 110M568 İçten Yanmalı Motorlarda Çevrim Atlatma Mekanizması ve Tahrik Sistemi Geliştirmesi (Yürütücü), tamamlandı

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Makine Elemanları I-II

3,2

2

Precision Machine Design

3

Güç İletimi

3

Akışkan Güç Servomekanizmaları

3

Yüksek Sıcaklıklarda Çalışacak Makina Elemanları Tasarımı

3

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. C. Baykara, A Comparison of Stress Concentration in Thin Sheets with Plastic Anisotropy, Journal of Reinforced Plastics & Composites, Vol. 26, No: 14, pp. 1455-1459, 2007.

A2. C. Baykara, U. Güven, The Shrink Fith with Plastic Orthotropic Hollow Inclusion, Journal of Reinforced Plastics & Composites, Vol. 25, No: 10, pp.1117-1123, 2006.

A3. C. Baykara, U. Güven, İ. Bayer, Large Deflections of a Cantilever Beam of Nonlinear Bimodulus Material Subjected to an End Moment, Journal of Reinforced Plastics & Composites, Vol. 24, No: 12, pp.1321-1326, 2005.

A4. U.Güven, A. Çelik, C. Baykara. On Transverse Vibrations of Functionally Graded Polar Orthotropic Rotating Solid Disk with Variable Thickness and Constant Radial Stress, Journal of Reinforced Plastics & Composites, Vol. 23, No: 12, pp. 1279-1284, 2004.

A5. C. Baykara, M. Palabıyık. A New Approach to the Simulation of the Hydraulic Valve Lifter of a Car Engine, Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences, Vol.28, Number 1, pp. 1-11, 2004.

A6. U. Güven, C. Baykara. On Stress Distributions in Functionnaly Graded Isotropic Spheres Subjected to Internal Pressure, Mechanics Research Communications, Vol 28, No: 3, pp.277-281, 2001.

A7. Tekeli, Ö., Dogru, B., Baykara, C., Kutlar, O. A. and Arslan, H., 2013. Flexible Computer Based Control of Ignition and Injection Units of a Gasoline Engine with Skip Cycle Mechanism, Machines Technologies Materials, International Virtual Journal for Science, Techniques and Innovations for the Industry, ISSN 1313-0226, Year VII, Issue 6/2013, pp.33-38.

A8. Gunkan, F. M., Dogru, B., Baykara, C., Kutlar, O. A. and Arslan, H., 2013. Desıgn and Dynamıc Analysıs of a Novel Valve Control Mechanısm, Machines Technologies Materials, International Virtual Journal for Science, Techniques and Innovations for the Industry, ISSN 1313-0226, Year VII, Issue 5/2013, pp.12-15.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Gerzeli, I., Baykara, C., Kutlar, O.A., 2009. Mechanical Design and Theoretical Analysis of a Skip-Cycle Mechanism for an Internal Combustion Engine. International Congress on Mechanical Engineering, May 27-29, 2009, Tokyo, Japan.

B2. C. Özsoy, C. Baykara, E. Baş, F. Ala. Identification of a Plate Hot-Rolling Process, ESM2001 Modelling and Simulation 2001 Conference, 342-345, 6-9 Haziran 2001.

B3. A. Kural, C. Özsoy, C. Baykara. Modelling of the Raw Mixing Process in Cement Industry, ETFA’2001 Conference, 15-18 Ekim 2001, Fransa.

B4. C. Baykara, M. Palabıyık. Modeling and Simulation of a Car Engine Hydraulic Valve Lifter, Balkan Trib’2002 Conference, 12-14 Haziran 2002.

B5. C. Baykara, M. Palabıyık. Effect of the Viscosity Change by the Oil Temperature on the Hydraulic Valve Lifter Model of an Internal Combustion Engine, Mediterranean Trib’2002 Conference, 12-14 Haziran 2002.

B6. M. Palabıyık, C. Baykara. The Effect of Compatibilizing Agents on the Tribological Properties of Polyamide 6 and High Density Polyethylene Polyblends, Mediterranean Trib’2002 Conference, 12-14 Haziran 2002.

B7. M. Palabıyık, C. Baykara. A View of Polyblend and Polyblend Tribology, Balkan Trib’2002 Conference, 12-14 Haziran 2002.

B8. C. Baykara, A. Kural, M. Palabıyık, C. Özsoy. An Optimization Model for Optimum Scheduling of a Hot–Plate Rolling Mill Process. ICRM-2002 2nd International Conference on Responsive Manufacturing, Gaziantep, 26-28 Haziran 2002.

B9. M. Palabıyık, C. Baykara. The structure of polyamide 6 (PA6) and high density polyethylene (HDPE) polyblends with and without the maleic anhydride grafted compatibilizing agents. ESDA2002 6th Biennial Conference on Enginnering Design and Analysis, Istanbul, 8-11 Temmuz 2002.

B10. M. Palabıyık, C. Baykara. The mechanical properties of polyamide 6 (PA6) and high density polyethylene (HDPE) polyblends with and without the maleic anhydride grafted compatibtilizing agents. ESDA2002 6th Biennial Conference on Enginnering Design and Analysis, Istanbul, 8-11 Temmuz 2002.

B11. C.Özsoy, E. Öznergiz, C. Baykara, M. Palabıyık.A Parametric Hot- Plate Rolling Mill Process Model for Gauge Control.ESDA2002 6th Biennial Conference on Enginnering Design and Analysis, Istanbul, 8-11 Temmuz 2002.

C. Ulusal hakemli dergilerde basılan makaleler:

C1. Tekeli, Ö., Doğru, B., Baykara, C., Kutlar, O. A. ve Arslan, H., 2013. Çevrim atlatmalı bir benzin motorunun ateşleme ve püskürtme ünitelerinin bilgisayardan esnek olarak kontrolü. Mühendis ve Makina, Cilt 54, Sayı 643, Sayfa 24-34.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. N.G. Adar, C. Baykara, C. Özsoy. Genişletilmiş Kalman Filtresi Kullanılarak İndüksiyon Motorunun Hız Kestirimi, TOK2008, 108-113, 13-15 Kasım 2008.

E2. C. Baykara, M. Palabıyık. Hidrolik Supap Ayarlı Motorlarda Kullanılan Bir İtici Modelinin Oluşturulması ve Simülasyonu, UMTS 2001, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 12 –14 Eylül 2001, Sayfa 469-478.

E3. C. Özsoy, C. Baykara, T. Şişman. Sıcak Haddeleme Prosesinin Modellenmesi, UMTS 2001, 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, 12 –14 Eylül 2001, Sayfa 442-450.

E4. C. Özsoy, A. Kural, C. Baykara. Çimento Fabrikalarındaki Harmanlama Prosesinin Modellenmesi, Türkiye Otomatik Kontrol Sempozyumu 2001.

E5. M. Palabıyık, C. Baykara, H. İmrek. Polimer Malzemelerin Sürtünme ve Aşınma Özellikleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Makina-Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, 02-03 Kasım 2001.

E6. C. Baykara, M. Palabıyık. Hidrolik Supap Ayarlı Modelinde Yağ Sıcaklığı İle Viskozite Değişiminin Sistem Cevabına Etkisi, MAMTEK 2001, 2. Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Sempozyumu, 7–9 Kasım 2001.

E7. M. Palabıyık, C. Baykara. Polimer Karışımları ve Alaşımları, MAMTEK 2001, 2. Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Sempozyumu, 7–9 Kasım 2001.

E8. M. Palabıyık, C. Baykara. PA 6 ve HDPE Düzenleyici Katkılı ve Katkısız Karışımlarının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinde Sinerjik Etkinin İncelenmesi, MAMTEK 2001, 2. Makina Malzemesi ve İmalat Teknolojileri Sempozyumu, 7–9 Kasım 2001.

E9. C. Baykara, M. Palabıyık. Motorlarda Supap Yayı Deformasyonu ve Hidrolik İtici Toleranslarının Sistem Cevabına Etkisi. OTEKON 2002, Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 24-26 Haziran 2002.

F. Diğer yayınlar:

F1. Makina Elemanları I Ders Notları, Prof.Dr. Aybars Çakır, Y.Doç.Dr Cemal Baykara, Y.Doç.Dr. Aylin Yenilmez, Cüneyt Fetvacı; 2000.