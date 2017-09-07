HAFİF TİCARİ TAŞITLARDA MALİYET AZALTMA AMAÇLI AYNA MAHRUTİ MALZEMESİ İYİLEŞTİRMESİ

ÖZET

Otomotiv sanayiinde mühendislerin öncelikli amaçlarından biri maliyetleri düşürürken mamul kalitesi ve dayanımını koruyabilmektir. Bu çalışmada, hafif ticari taşıtların diferansiyel sistemlerinde kullanılan, ayna mahruti dişli çiftinde, imalat işlemleri değiştirilmeden, daha düşük maliyetli malzemelerin kullanılabilmesi amaçlanmıştır.Halihazırda kullanılan malzeme ve önerilen malzeme ile imal edilmiş dişli çiftlerinin sertleştirilebilirlik kabiliyetleri kıyaslanmıştır. Kullanılmakta olan ve önerilen malzemelerden imal edilmiş dişli çiftleri, dinamometrenin de yer aldığı deney düzeneklerinde hızlandırılmış yorulma deneyleri ile hafif ticari taşıtların diferansiyel sistemlerine montajı gerçekleştirilerek, ömür testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, önerilen malzemenin sertleştirilebilirlik kabiliyeti mevcut malzeme ile aynı çıkmasına ve önerilen malzeme ile imal edilmiş dişlilerin taşıt performans deneyleri önceki malzemeden daha iyi olmasına rağmen, taşıt testleri sonrasında incelenen yuvarlanmalı yatak bağlantılarındaki hasarlardan ötürü, önerilenmalzemenin yapılacak konstrüktif düzenlemeler neticesi ve kesinleştirme amacı ile yeniden yapılacak olan taşıt testlerinin sonucu da değerlendirilerek, taşıtlarda kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca dinamometrede gerçekleştirilen yorulma deneyi sonuçlarının gerçek taşıt testlerine tekabül eden sonuçlar vermediği de tespit edilmiştir.