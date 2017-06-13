İÇ VE DIŞ DİŞLİ ÇARKLARDA MEYDANA GELEN YÜZEY BASINÇLARININ VE DEFORMASYONLARIN İNCELENMESİ
Öz
Dişli çarkların diş kırılmasından daha çok, şiddetli aşınmalar yüzünden kullanılmaz bir hale geldikleri bilinen bir durumdur. Aşınma sebebi, kavrayan diş yüzeyleri arasındaki yüksek yüzey basıncı sebebiyle oluşan deformasyonlardır. O halde oluşan elastik deformasyonların, plastik sınıra yaklaşma miktarlarının tespit edilmesi dişli çark gibi zorlanan makine elemanları için oldukça önemlidir. Çalışma bu yüksek yüzey basınçlarının hesabı ve sebep olduğu deformasyon üzerinedir. Dişli çarklarda oluşan bu basınçlar Hertz basınçları olarak adlandırılmaktadır. Silindirik temas yüzeyindeki basınç ve elastik deformasyon dağılımını elde etmek için elastisite teorisi kullanılarak temas boyutları bulunmuş daha sonra temas noktasında aktarılan moment etkisi ile oluşan kuvvetin temas yüzeyinde oluşturduğu basınç ve deformasyon dağılımı elde edilmiştir. Geliştirilen bilgisayar programı sayesinde, modül, diş sayısı, çevrim oranı ve profil kaydırma faktörü değiştirilmek suretiyle, bunların dış ve iç dişli çarklarda oluşan basınç ve deformasyonlar üzerine etkileri incelenmiştir. İnceleme neticesinde modülün diş sayısının ve profil kaydırma faktörünün artması ile Hertz basınç ve deformasyonlarının dış ve iç dişli çarklarda arttığı görülürken; çevrim oranının artması dış dişli çarklarda Hertz basınç ve elastik deformasyonlarını azaltırken, iç dişli çarklarda ise arttırmaktadır.
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