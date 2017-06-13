KONYA KAPALI HAVZASI’NIN TMPA UYDU KAYNAKLI YAĞIŞ VERİLERİ İLE KURAKLIK ANALİZİ

Meriç Yılmaz

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Öz

Ülkelere sosyolojik ve ekonomik açıdan büyük maliyetler getiren kuraklığın incelenmesi, gerçekleşecek olumsuz etkilerin azaltılması ve gerekli tedbirlerin alınması bakımından çok önemlidir. Tarımsal rekolte bakımından ülkemiz için çok önemli bir yeri olan Konya Kapalı Havzası, yarı-kurak iklimi nedeniyle kuraklığın etkisinin en fazla hissedildiği bölgelerden birisidir. Bu sebeple, bu çalışmada 1998 - 2015 yılları arasında elde edilen TRMM Çoklu-Uydu Yağış Analizi (TMPA) 3B42 v7 uydu kaynaklı yağış verileri kullanılarak Konya Kapalı Havzası üzerindeki kuraklık şiddet, süre ve etki alanı bakımından analiz edilmiştir. Bulgular son 18 yılda yedi uzun kurak dönem gerçekleştiğini ve 2006 Aralık – 2007 Ekim arasındaki 11 aylık dönemde en şiddetli ve ortalama etki alanı en yüksek kuraklığın yaşandığını göstermektedir. Bu çalışma aynı zamanda uzaktan algılama kaynaklı yağış verilerinin kuraklık analizlerinde, özellikle kuraklık etki alanı hesaplamasında, taşıdığı yüksek potansiyeli de ortaya koymaktadır.