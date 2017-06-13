Betonarme bir deney binasının hasar düzeyinin Türk Deprem Yönetmeliği’ne (DBYBHY, 2007) göre belirlenmesi

2010 yılında tam ölçekli, dört katlı, betonarme bir binanın NIED E-Defense sarsma masası üzerinde deneyleri gerçekleşmiştir. Binanın taşıyıcı sistemi bir yönde perdelerden, diğer yönde ise iki açıklıklı çerçevelerden oluşmaktadır. Binaya büyük deformasyonlara ulaşana kadar şiddetleri artırılan yer hareketleri uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde verilen modelleme kabullerini ve hasar düzeylerini tespit kriterlerini CSI Perform 3D programında zaman tanım alanında hesap yöntemi kullanılarak irdelemektir. Deney binasında gözlenen hasarların analiz modeliyle yakalanması hedeflenmiştir. Analizlerden elde edilen kestirimlerle deney sonuçları arasında ciddi tutarsızlıklar olduğu kaydedilmiştir. Özellikle yüksek şiddetli yer hareketi kayıtları altında analiz modelinin deneyde gözlemlenen hasar seviyelerini yakalayamadığı, bu sebeple yönetmelikte verilen modelleme ve kesit hasar sınırları ile ilgili hükümlerin geçerliğinin irdelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.