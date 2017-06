TİTREŞİM VERİSİYLE GÜNCELLENMİŞ SONLU ELEMAN MODELİYLE HASAR SİMULASYONU

Sanayei, M., Esfandiari, A., Rahai, A. and Bakhtiari-Nejad, F., ‘Quasi-linear sensitivity-based structural model updating using experimental transfer functions’, Structural Health Monitoring, sagepub, Vol: 11, Issue: 6, 2012.

Çalık, İ., Bayraktar, A., Türker, T., ‘Determination of the effect on the dynamic behavior of historical masonry mosques reinforced concrete domes by ambient vibration testing’, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 31, Issue: 3, pages:621-630, 2016.

Stratt, Reginald W., ‘Bridge Management A System Approach for Decision Making’, School of Doctoral Studies (European Union) Journal, pg: 67-108, 2010.

TDY, Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik, BİB, 2007.

John, E. M., Link, M., Friswell, M. I., ‘The sensitivity method in finite element model updating: A tutorial’, Mechanical Systems and Signal Processing 25, 2275–2296, Elsevier, 2011.

Kutanis, M. vd., ‘Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme Yöntemlerinin Deprem Sonrası Türkiye’de Gözlenen Yapı Performansları ile Karşılaştırılarak Geliştirilmesi’, Proje No: 108M303, TUBİTAK, 2011.

Korkmaz, A., Aktaş, E., ‘Probability based seismic analysis for R/C frame structures’, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Vol. 21, Issue: 1, pg:55-64, 2006.

Türker, T., Bayraktar, A., ‘Vibration based damage detection in a scaled

reinforced concrete building by FE model updating’, Computers and Concrete, 14 (1), pp. 73-90, 2014.

Butt, F., Omenzetter, P., ‘Seismic response trends evaluation and finite element model calibration of an instrumented RC building considering soil-structure interaction and non-structural components’, Engineering Structures, 65, 111-123, 2014.

Allemang, Randall J., ‘The Modal Assurance Criterion (MAC): Twenty Years of Use and Abuse’, Journal of Sound and Vibration, 14-23, 2003.

Figueiredo , E., Park, G., Figueiras, J., Farrar, C., Worden, K., ‘Structural Health Monitoring Algorithm Comparisons Using Standard Data Sets’, Los Alamos National Laboratory, LA-14393, 2009.

Mitchell, L.D., ‘Increasing the Sensitivity of the Modal Assurance Criteria to Small Mode Shape Changes’, Int. Modal Analysis Conferance, 64-69, 2001.

AREL Deprem İzleme Sistemleri, http://www.areldeprem.com.tr/tr/urunler

Mathworks, Signal Processing Toolbox for Matlab, Release 2012b, The MathWorks Inc., Natick, MA, 2013.

SAP2000 Nonlinear, V-16, Comp. & Struct. Inc., Berkeley, California, USA, 2015.

Ö. Fatih Sak, ‘17 ağustos 1999 kocaeli depreminde hasar almış bir binanın yapı tanılama sonuçlarıyla güncellenmiş modelinin analizi’, FBE, Kocaeli Üniv., 2013.

Gerek E., Soyluk A., Investigation of earthquake resistance at primary school buildings in Turkey, Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 31 (3), 485-490, 2016.