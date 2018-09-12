IŞIK RAFLARININ OFİS YAPILARINDA ENLEMLERE GÖRE VERİMLERİ

Işık rafları, gün ışığı aydınlığını verimli kullanarak enerji korunumuna yardımcı olan gelişmiş gün ışığı aydınlatma sistemlerinden biridir. Son yıllarda, ışık raflarının bölgesel verimiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu orijinal makale de örnek bir ofis ünitesindeki ışık raflarının verimleri farklı enlemlerde (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°), 3 değişik yükseklik (3m, 3,9m, 4,8m ) için araştırılmıştır. Öncelikle, her bir durum için, Ecotect ve Radiance yazılımları kullanılarak CIE Standart kapalı gök tipinde uygun ışık rafı durumları belirlenmiş, sonrasında ofisler için istenilen aydınlık değer aralıkları ışık rafsız ve ışık raflı durumlarda karşılaştırılmıştır. Sonuçta, ışık raflarının tüm koşullarda, 3 farklı ofis yüksekliği için istenilen gün ışığı aydınlık değer aralıklarını arttırdığı ve ışık rafı verimlerinin genel olarak; 0°-15° enlem aralığında ofis yüksekliği arttıkça azaldığı, 30°-75° enlem aralığında ofis yüksekliği arttıkça yükseldiği belirlenmiştir. İlaveten, planlarda, gün ışığı dağılımları analiz edilmiş ve sonuçlar gün ışığı etkin dizaynla ilgilenen tasarımcılara sunulmuştur.