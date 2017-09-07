Eşit Kanallı Açısal Preslenmiş Al-Ni Tozlarının Mikroyapısal Karakterizasyonu

Bu çalışmaın amacı daha yüksek yapısal ve mekanik özellikleri ortaya çıkarmak için eşit kanallı açısal presleme yöntemiyle (EKAP) Al-Ni karışım tozlarını pekiştirmektedir. Saf alüminyum + ağırlıkça % 5 saf nikel tozlarına 200 °C’de 5-15 geçişli EKAP yöntemi uygulanmıştır. Artan EKAP geçiş sayısıyla Al ana yapısında da Ni homojen dağılmış, Ni parçacıklarında Al’un çözünebilirliği nispeten artmış. Ancak çözünebilirliğin tam anlamıyla yeterli olmadığı görülmüştür. Ortalama tane boyutu EKAP işleminin geçiş sayısının artışıyla düşmüştür. 5 geçişli EKAP işleminden sonra tane incelmesi başlangıç kaba Al tozlarının kenarında (Al’un parçaçcıkları arasında) oluşmaya başlamışken, EKAP’ın 15 geçişi sonucunda daha ince ve uzamış taneler elde edilmiştir. Numunelerin ortalama yoğunluk ve mikro serlikleri sırasıyla 2,7 g.cm-3 ve 61 HV0,5 bulunmuştur. Yoğunlaşma oranını ve mikro sertlikler ise EKAP geçiş sayısına bağlı olarak önemli oranda değişmemiştir.