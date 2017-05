AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLİ YÜKSEK MİNARELERİN DİNAMİK ANALİZİ

Frahm, H., Device for damping vibration bodies, US Patent No.989/959, 1911.

Leung, A.Y.T., Zhang, H., “Particle swarm optimization of tuned mass dampers”, Engineering Structures; Vol. 31, 715-728, 2009

.

Vickery, B.J., Davenport, A.G., “An investigation of the behaviour in wind of the proposed centropoint tower in Sydney”, Australia. Engrg. Sci. Rep. No. BLWT-1-70, University of Western Ontario, Canada, 1970.

Isyumov, N., Holmes, J.D., Surry, D., Davenport, A.G., A Study of Wind Effects for the First National City Corparation Project-New York, U.S.A. Special Study Rep. BLWT-SS1-75, University of Western Ontario, Canada, 1975.

McNamara, R.J., “Tuned Mass Dampers for Buildings”, J. Struct. Div., ASCE, Vol. 109(9),1785-1798, 1977.

Luft, R.W., “Optimal Tuned Mass Dampers”, J. Struct. Div., ASCE, Vol. 95(8),1661-1672, 1979.

Wiesner, K.B., “Tuned Mass Dampers to Reduce Building Wind Motion”, Proc. ASCE Convention and Exposition, ASCE, New York, 1979.

Tanaka, H., Mak, C.Y., “Effect of Tuned Mass Dampers on Wind-induced Response of Tall Buildings”, J. Wind Engrg. Ind. Aerodyn, Vol. 18, 191-195, 1983.

Sladek, J.R., and Klinger, R.E., “Effect of Tuned-mass Dampers on Seismic Response”, Journal of Structural Engineering, Vol. 109(8), 2004-2009,1983.

Villaverde, R., and Koyama, L.A., “Damped Resonant Appendages to Increase Inherent Damping in Buildings”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 22, 491-507, 1993.

Sadek, F., Mohraz, B., Taylor, L.W., and Chung, R.M., “A Method of Estimating the Parameters of Tuned Mass Dampers for Seismic Applications”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 26, 617-635, 1997.

Dogangun, A., Tuluk, O.I., Livaoglu, R., Acar, R., “Traditional Turkish Minarets on the Basis of Architectural and Engineering Concepts”, 1st International Conference on Restoration of Heritage Masonry Structures, Cairo, Egypt, 24-27,1-10, 2006.

Pekgökgöz, R.K., Gürel, M.A., Mammadov, Z., Çili, F., “Dynamic Analysis of Vertically Post-tensioned Masonry Minarets”, Journal of Earthquake Engineering; Vol. 17(4), 560-589, 2013.

http://www.edirnetarihi.com/selimiye-camii-minareleri-yapisi-ozellikleri-ve-soylenceleri.html

Tabeshpour, M.R., “Nonlinear Dynamic Analysis of Chimney-like Towers”, Asian Journal of Civil Engineering; Vol. 13(1), 97-112, 2012.

Abdel-Motoal, M.A., “Effect of Piles on The Seismic Response of Mosques Minarets”, Ain Shams Engineering Journal; Vol. 5(1), 29-40, 2014.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kuştepe_Camii

http://www.haberler.com/fas-ta-minare-yikildi-36-olu-haberi/

Connor, J.J., Introduction to Structural Motion Control, Prentice Hall Pearson Education, Inc., Michigan University, 2003.

Huang, W., Gould, P.L., “3-D Pushover Analysis of a Collapsed Reinforced Concrete Chimney”, Finite Elements in Analysis and Design; Vol. 43(11-12), 879-887, 2007.

Sabuncu, Ö., Kaçın, S., Gürsoy, S., Geneş, M.C., “Mevcut Bir Su Deposunun Dinamik Özelliklerinin Titreşim Kayıtları ile Belirlenmesi”, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25-27, Eylül, 2013.

Çalık, İ., Bayraktar, A., Türker, T., “Tarihi Yığma Yapıların Dinamik Karakteristiklerine Restorasyon Etkisinin Çevresel Titreşim Yöntemiyle Belirlenmesi: Rize Merkez Büyük Gülbahar Camisi Örneği”, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25-27, Eylül, 2013.

http://www.ndbc.noaa.gov/hurricane /2005/rita

ASCE 7-05, Minumum Design Loads for Buildings and Other Structures, American Society of Civil Engineers, 2006.

Korkmaz, A., Aktaş, E., “Betonarme Çerçeve Yapıların Olasılıklı Sismik Analizi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.; Cilt 21(1), 55-64, 2006.

National Seismic Network for Buildings (RNSC), “Accelerograms Recorded in RNSC” Retrieved from http://www.incerc20004.ro/seismic-network.htm.

Pasific Earthquake Engineering Research Center (PEER), Retrieved from http://peer.berkeley.edu

Sönmezer, Y.,B., Akbaş, S.,O., Işık, N.,S., “Kırıkkale İli Yerleşim Alanı için En Büyük İvme Zemin Büyütmesi ve Hakim Titreşim Periyodu Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der.; Cilt 30(4), 711-721, 2015.