Güncel veriler ve olasılıksal sismik tehlike analizi kullanarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme eğrileri elde edilmesi

Bu çalışmada klasik olasılıksal sismik tehlike analizi (OSTA) kullanılarak Eskişehir için sismik tehlike haritası ve ivme spektrum eğrileri geliştirilmiştir. Merkezi Eskişehir olan 300 km yarıçapında bir çember içinde kalan alanda, tektonik yapılar, güncel sismik hareketlilik ve ilgili sismik parametreler araştırılmış ve seçilen alanda bulunan fay hatları ve ilgili parametreleri, sismik aktivite kayıtları ve alan kaynaklar belirlenerek klasik OSTA uygulanmıştır. Sürekli artan sismik kayıtlar sayesinde alan kaynaklar daha belirgin olarak seçilmiş, artan bilgi birikimi sayesinde de fay hatları ve ilgili parametreleri yeniden belirlenmiştir. Bilgi birikiminin bir yansıması olarak yer hareketi tahmin denklemi (YHTD)'nin yerelliğinin önemi anlaşılmış ve denklem için elde edilen esas katsayılar; sismik tehlike analizi için oluşturulan veritabanından seçilen yerel sismik kayıtlar kullanılarak kalibre edilmiştir. Klasik OSTA kullanılarak elde edilen etkin yer ivmesi (PGA) sismik tehlike haritası ve ivme spektrum eğrisi, hâlihazırda kullanılan resmi deprem bölgeleri haritası ve ivme spektrum eğrisi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda deprem tehlikesinin alansal olarak dağılımları irdelenmiş ve bu çalışmada elde edilen sismik tehlike haritasının daha detaylı olduğu ve bunun da analiz yapılan alanların boyutlarından ve kullanılan farklı YHTD’lerden kaynaklandığı öne sürülmüştür.