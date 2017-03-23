BİR ÜNİVERSİTENİN İDARİ OFİSLERİNDEKİ ERGONOMİK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel olarak insan ve yaptığı iş arasında uyum sağlamayı amaçlayan ergonominin temel çabası, işleri ve iş ortamını insana daha uygun haline getirmektir. Çalışma ortamlarında ergonomik şartların sağlanması, personelin verimliliğini, iş tatminini ve memnuniyetini arttıran ve yıllar sonra ortaya çıkması beklenen meslek hastalıklarını önleyen çok önemli bir faktördür. Bu çalışmada, bir üniversitenin idari birimlerine ait 92 adet ofisin, Rapid Office Strain Assesment (ROSA) ve Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnarie (CMDQ) yöntemleriyle değerlendirilmesi ele alınmıştır. İki yöntemin verileri kullanılarak ikili lojistik regresyon analizi uygulanmış ve ofislerin risk düzeyleri ile ofis çalışanların kas-iskelet sistemlerinde hissettikleri rahatsızlıklar arasındaki ilişki incelenmiştir. Ergonomik açıdan riskli durumlarda bulunan ofislerde çalışanların; boyun, omuz ve sırt bölgelerinde hissettikleri rahatsızlıkların ofis risk düzeyi ile önemli bir ilişkiye sahip oldukları tespit edilmiştir.